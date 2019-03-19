Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
ntv.com.tr
Dünya şehirlerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan The Economist Intelligence Unit (EIU), 2019 yılına ait verileri açıkladı. 133 şehrin yer aldığı listede ilk kez üç şehir dünyanın en pahalı şehri ünvanını paylaşıyor. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
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The Economist Intelligence Unit, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 150'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. Paris, Hong Kong ve Singapur en pahalı şehirler listesinde ilk sırada yer aldı. İşte dünyanın pahalı şehirleri...
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11- LOS ANGELES / ABD
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10- TEL AVİV / İSRAİL
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9- NEW YORK / ABD
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8- KOPENHAG / DANİMARKA
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7- SEUL / GÜNEY KORE
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6- OSAKA / JAPONYA
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5- CENEVRE / İSVİÇRE
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4- ZÜRİH / İSVİÇRE
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3- HONG KONG / ÇİN
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2- PARİS / FRANSA
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1- SİNGAPUR
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120- İSTANBUL / TÜRKİYE
Geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehirleri listesinde 72. sırada yer alan İstanbul, 2018’de liradaki değer kaybı nedeniyle 1 yılda 48 basamak geriledi. İstanbul dolar bazında ucuzladığı için bu yıl kendine 120'nci sırada yer buldu.
Rapora göre Türkiye ile birlikte Arjantin, Brezilya ve Venezüela listede para değerlerindeki sert kayıplar nedeniyle yaşam pahalılığı sıralamasında ciddi gerileme yaşayan ülkeler oldu.
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123- YENİ DELHİ / HİNDİSTANDünyanın en ucuz şehirleri ise sırasıyla Caracas, Şam, Taşkent, Almatı, Bangalore, Karaçi, Lagos, Buenos Aires, Chennai ve Yeni Delhi oldu.