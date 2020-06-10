Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Dünya şehirlerinde 'Yaşam Maliyetleri Araştırması' raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan uluslararası yönetim danışmanlığı firması Mercer, 2020 yılına ait verileri açıkladı. 5 kıtada 209 şehri kapsayan çalışmada dünyanın en pahalı şehri bir kez daha Asya'dan çıktı. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:31

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 1

Mercer, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 200'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın pahalı şehirleri...

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 2

10- PEKİN / ÇİN

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 3

9- CENEVRE / İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 4

8- BERN / İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 5

7- SHANGHAİ / ÇİN

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 6

6- NEW YORK / ABD

Geçtiğimiz yıl 9. sırada olan New York 3 basamak yükselerek 6. sıraya yükseldi. New York'un ardından ABD'nin en pahalı şehirleri Los Angeles (16) ve San Francisco (17) olarak sıralanıyor.
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 7

5- SİNGAPUR

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 8

4- ZURİH / İSVİÇRE

Listenin dördüncü sırada yer alan Zürih, 2020 yılında Avrupa'nın en pahalı şehri unvanını aldı. Zürih'i sırasıyla İsviçre'nin diğer şehirleri Bern (8) ve Cenevre (9) takip etti. Mercer'e göre bu üç kentin Avrupa'nın en pahalı şehirleri olmasının altında, İsviçre frangının yüksek değeri yatıyor.

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 9

3- TOKYO / JAPONYA

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 10

2- AŞKABAT / TÜRKMENİSTAN

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, listenin ikinci basamağında yer alıyor

Türkmenistan'ın hiperenflasyonla birlikte önemli bir ekonomik ve sosyal kriz yaşadığı belirtiliyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüş ve ithal gıda mallarının fiyatlarındaki artışın ülke ekonomisini zora soktuğunu vurgulayan Mercer, bu durumun arz talep dengesini yükselttiğini ifade ediyor. Doğalgaz zengini olan Türkmenistan’da 1991’den itibaren halkın bedava olarak kullandığı su, doğalgaz ve elektrik gibi hizmetler, Haziran 2017 tarihinde ücrete tabii tutulmuştu.

Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 11

1- HONG KONG / ÇİN

Bir süre önce şiddetli protesto gösterilerine sahne olan Hong Kong, bir kez daha dünyanın en pahalı şehri konumunda...
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu - 12

156- İSTANBUL / TÜRKİYE

Geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehirleri listesinde 154. sırada yer alan İstanbul, 2020’de dolar bazında ucuzladığı için bu sene 2 basamak gerileyerek 156. sırada kendine  yer buldu.

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