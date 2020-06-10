Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Mercer, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 200'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın pahalı şehirleri...