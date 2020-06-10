Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

ntv.com.tr 10.06.2020 - 10:31
Mercer, dünyadaki en pahalı 10 şehri belirledi. Gıda, içecek, giyim, ev kiraları da dahil olmak üzere 200'den fazla kriterin baz alındığı araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en pahalı şehirlerinin çoğunluğunun Asya ve Avrupa'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın pahalı şehirleri...
Listenin dördüncü sırada yer alan Zürih, 2020 yılında Avrupa'nın en pahalı şehri unvanını aldı. Zürih'i sırasıyla İsviçre'nin diğer şehirleri Bern (8) ve Cenevre (9) takip etti. Mercer'e göre bu üç kentin Avrupa'nın en pahalı şehirleri olmasının altında, İsviçre frangının yüksek değeri yatıyor.
1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, listenin ikinci basamağında yer alıyor
Türkmenistan'ın hiperenflasyonla birlikte önemli bir ekonomik ve sosyal kriz yaşadığı belirtiliyor.
Enerji fiyatlarındaki düşüş ve ithal gıda mallarının fiyatlarındaki artışın ülke ekonomisini zora soktuğunu vurgulayan Mercer, bu durumun arz talep dengesini yükselttiğini ifade ediyor. Doğalgaz zengini olan Türkmenistan’da 1991’den itibaren halkın bedava olarak kullandığı su, doğalgaz ve elektrik gibi hizmetler, Haziran 2017 tarihinde ücrete tabii tutulmuştu.