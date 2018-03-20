Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu! İstanbul kaçıncı sırada?
DHA, ntv.com.tr
Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Singapur beşinci kez dünyanın en pahalı kentleri sıralamasında birinci oldu. İstanbul ise bu listenin 72'nci sırasında yer alırken, geçen yıla oranla 10 basamak gerilediği görüldü.
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1
SIRALAMA 133 ŞEHİR TEMEL ALINARAK OLUŞTURULDU
Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçen yıl 1634 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
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2
72- İSTANBUL
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3
10- SİDNEY (AVUSTRALYA)
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4
9- TEL AVİV (İSRAİL)
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5
8- KOPENHAG (DANIMARKA)
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6
7- SEUL (GÜNEY KORE)
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7
6- CENEVRE (İSVİÇRE)
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8
5- OSLO
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9
4- HONG KONG
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3- ZÜRİH
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11
2- PARİS (FRANSA)
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12
1- SİNGAPUR