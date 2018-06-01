Dünyanın en pahalı şehirleri (İstanbul kaçıncı sırada?)
ntv.com.tr
Yatırım bankası UBS, dünyada 77 şehri inceledi. Araştırmada dünyanın en pahalı şehirlerinde zirve değişmedi. İsviçre'nin en büyük iki şehri ilk ikide yer alırken İstanbul, New York'a göre yarı yarıya ucuz kaldı.
-
1İsviçre'nin USB bankası 1978'den bu yana yaptığı, mal ve hizmet fiyatlarını karşılaştırarak dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı. Araştırmada ortalama Avrupalı bir ailenin 128 mal ve hizmet için yaptığı harcamalar göz önünde tutuldu. Her ürün grubu için 75 binden fazla fiyat izlendi. Ürün sepetindeki tedavülden kalkmış ürünler yerine yenileri eklendi veya ülkelere göre ürünlerin ağırlıkları değiştirildi. İstanbul'da genel fiyat ortalamasının New York'a göre yarı yarıya ucuz olduğu ortaya çıktı. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
-
2
25- MİAMİ / ABD
-
3
24- AMSTERDAM / HOLLANDA
-
4
23- BERLİN / ALMANYA
-
5
22- VİYANA / AVUSTURYA
-
6
21- PANAMA
-
7
20- LOS ANGELES / ABD
-
8
19- TEL AVİV / İSRAİL
-
9
18- BRUKSEL / BELÇİKA
-
10
17- DUBLİN / İRLANDA
-
11
16- SEUL / GÜNEY KORE
-
12
15- LÜKSEMBURG
-
13
14- STOCKHOLM / İSVEÇ
-
14
13- AUCKLAND / YENİ ZELANDA
-
15
12- PARİS / FRANSA
-
16
11- SİDNEY / AVUSTRALYA
-
17
10- HELSİNKİ / FİNLANDİYA
-
18
9- CHİCAGO / ABD
-
19
8- LONDRA / İNGİLTERE
-
20
7- MİLANO / İTALYA
-
21
6- TOKYO / JAPONYA
-
22
5- NEW YORK / ABD
-
23
4- KOPENHAGEN / DANIMARKA
-
24
3- OSLO / NORVEÇ
-
25
2- CENEVRE / İSVİÇRE
-
26
1- ZÜRİH / İSVİÇRE
-
27
67- İSTANBUL