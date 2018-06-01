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Dünyanın en pahalı şehirleri (İstanbul kaçıncı sırada?)

ntv.com.tr

Yatırım bankası UBS, dünyada 77 şehri inceledi. Araştırmada dünyanın en pahalı şehirlerinde zirve değişmedi. İsviçre'nin en büyük iki şehri ilk ikide yer alırken İstanbul, New York'a göre yarı yarıya ucuz kaldı.

  • 1

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
    İsviçre'nin USB bankası 1978'den bu yana yaptığı, mal ve hizmet fiyatlarını karşılaştırarak dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı. Araştırmada ortalama Avrupalı bir ailenin 128 mal ve hizmet için yaptığı harcamalar göz önünde tutuldu. Her ürün grubu için 75 binden fazla fiyat izlendi. Ürün sepetindeki tedavülden kalkmış ürünler yerine yenileri eklendi veya ülkelere göre ürünlerin ağırlıkları değiştirildi. İstanbul'da genel fiyat ortalamasının New York'a göre yarı yarıya ucuz olduğu ortaya çıktı. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
  • 2

    25- MİAMİ / ABD

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 3

    24- AMSTERDAM / HOLLANDA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 4

    23- BERLİN / ALMANYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 5

    22- VİYANA / AVUSTURYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 6

    21- PANAMA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 7

    20- LOS ANGELES / ABD

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 8

    19- TEL AVİV / İSRAİL

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 9

    18- BRUKSEL / BELÇİKA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 10

    17- DUBLİN / İRLANDA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 11

    16- SEUL / GÜNEY KORE

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 12

    15- LÜKSEMBURG

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 13

    14- STOCKHOLM / İSVEÇ

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 14

    13- AUCKLAND / YENİ ZELANDA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 15

    12- PARİS / FRANSA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 16

    11- SİDNEY / AVUSTRALYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 17

    10- HELSİNKİ / FİNLANDİYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 18

    9- CHİCAGO / ABD

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 19

    8- LONDRA / İNGİLTERE

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 20

    7- MİLANO / İTALYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 21

    6- TOKYO / JAPONYA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 22

    5- NEW YORK / ABD

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 23

    4- KOPENHAGEN / DANIMARKA

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 24

    3- OSLO / NORVEÇ

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 25

    2- CENEVRE / İSVİÇRE

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 26

    1- ZÜRİH / İSVİÇRE

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
  • 27

    67- İSTANBUL

    dünyanın en pahalı şehirleri, dünyanın en pahalı kentleri
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