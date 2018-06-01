Dünyanın en pahalı şehirleri (İstanbul kaçıncı sırada?)

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İsviçre'nin USB bankası 1978'den bu yana yaptığı, mal ve hizmet fiyatlarını karşılaştırarak dünyanın en pahalı şehirlerini sıraladı. Araştırmada ortalama Avrupalı bir ailenin 128 mal ve hizmet için yaptığı harcamalar göz önünde tutuldu. Her ürün grubu için 75 binden fazla fiyat izlendi. Ürün sepetindeki tedavülden kalkmış ürünler yerine yenileri eklendi veya ülkelere göre ürünlerin ağırlıkları değiştirildi. İstanbul'da genel fiyat ortalamasının New York'a göre yarı yarıya ucuz olduğu ortaya çıktı. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...