Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

Dünya ülkelerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan CEOWORLD, 2020 yılına ait verileri açıkladı. Türkiye de dahil 132 ülkenin yer aldığı listede dünyanın en pahalı ülkelerinin çoğunluğunun Avrupa ve Asya'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın en pahalı ülkeleri...
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ntv.com.tr 29.06.2020 - 13:06
132 ülkenin yer aldığı araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi kriterlere bakıldı. İşte dünyanın pahalı ülkeleri...
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