Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu

Dünya ülkelerinde yaşam maliyetleri raporunu her yıl detaylı olarak hesaplayıp paylaşan CEOWORLD, 2020 yılına ait verileri açıkladı. Türkiye de dahil 132 ülkenin yer aldığı listede dünyanın en pahalı ülkelerinin çoğunluğunun Avrupa ve Asya'da olduğu belirlendi. İşte dünyanın en pahalı ülkeleri...

ntv.com.tr 29.06.2020 - 13:06

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 1

132 ülkenin yer aldığı araştırma oluşturulurken, konaklama, giyim, taksi ücretleri, kamu hizmeti, internet, market alışverişi, ulaşım ve dışarıda yemek yeme gibi kriterlere bakıldı. İşte dünyanın pahalı ülkeleri...

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 2

30- MAKAO

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 3

29- ALMANYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 4

28- İTALYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 5

27- BİRLEŞİK KRALLIK

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 6

26- MALTA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 7

25- PORTO RİKO

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 8

24- KANADA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 9

23- İSVEÇ

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 10

22- FİNLANDİYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 11

21- AVUSTURYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 12

20- ABD

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 13

19- SEYŞELLER

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 14

18- BELÇİKA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 15

17- YENİ ZELANDA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 16

16- AVUSTRALYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 17

15- HOLLANDA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 18

14- FRANSA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 19

13- İRLANDA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 20

12- BARBADOS

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 21

11- HONG KONG

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 22

10- GÜNEY KORE

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 23

9- SİNGAPUR

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 24

8- İSRAİL

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 25

7- LUKSEMBURG

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 26

6- BAHAMALAR

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 27

5- DANİMARKA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 28

4- JAPONYA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 29

3- İZLANDA

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 30

2- NORVEÇ

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 31

1- İSVİÇRE

Dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu - 32

102- TÜRKİYE

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