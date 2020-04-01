Dünyanın en renkli kasabaları

Yeniden seyahat etmeye başlayacağımız günleri beklerken dünyanın en renkli destinasyonlarının fotoğraflarıyla biraz hayal kurmaya ne dersiniz?

ntv.com.tr 01.04.2020 - 09:52

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Yeniden seyahat etmeye başlayacağımız günleri hepimiz dört gözle bekliyoruz. O günler geldiğinde nereleri ziyaret etmek, hangi şehirlerin sokaklarında kaybolmak istediğinizin hayallerini siz de şimdiden kurmaya başladınız değil mi?

Brandlifemag.com, size biraz ilham vermek, biraz da hayal kurdurmak için, dünyanın dört bir köşesinden, cıvıl cıvıl renkleriyle büyüleyen gökkuşağı gibi kasaba ve şehirleri derledi.

Bo Kaap, Güney Afrika

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde bulunan Bo Kaap mahallesi 1760’larda Batı Afrika ve Güneybatı Asya’dan buraya göç eden müslüman topluluk tarafından kurulmuş. Günümüzde bu topluluğun kendine has kültürüne Cape Malay deniyor ve Bo Kaap’ın büyük çoğunluğunu hala onlar oluşturuyor.

Mahalledeki evlerin göz kamaştırıcı renklerinin ardındaki sebep ise 1950’lerden 1990’lara kadar hüküm süren apartheid sistemine bir başkaldırı niteliğinde olması.

Sighisoara, Romanya

Edebiyat dünyasının ünlü canavarı Drakula’ya ilham veren Vlad Tepeş’in doğduğu yer olan Sighisoara, sanki zamanı Orta Çağ’da dondurmuş minik bir kasaba.

Transilvanya Bölgesi’nde yer alan Sighisoara’nın sokakları ise birbirinden renkli evler ve binalarla dolu. Arnavut kaldırımlı sokaklarını gezerken, küçük meydanlarındaki kafelerde otururken bu renklerin güzelliğini doya doya yaşayabilirsiniz.

Burano, İtalya

İtalya’nın en popüler şehirlerinden Venedik’e 45 dakika uzaklıkta olan Burano adası, komşusundan çok daha farklı bir karaktere sahip bir balıkçı kasabası. Daha sessiz, daha kendi halinde olsa da kanalların kıyılarına sıralanmış rengarenk evleriyle aynı zamanda çok da çarpıcı.

Adada evlerin renk paletine dair uyulması gerken kurallar var ve bu kurallar gereğince tüm evler, onaylanan renklerle iki yılda bir boyanıyor. Böylelikle Burano’nun gökkuşağını kıskandıran renkleri asla solmamış oluyor.

Trinidad, Küba

Küba, başkenti Havana’dan daha küçük şehirlerine kadar rengarenk sokaklarla dolu bir ülke. Trinidad da Küba’nın en renkli şehirlerinden biri. 

Vintage Amerikan otomobillerinin dolaştığı taş sokaklar, mavinin, pembenin, yeşilin her rengine boyanmış tarihi binalar Trinidad’a sıcacık ve neşeli bir karakter katıyor.

Zalipie, Polonya

Krakow’un kuzeyinde yer alan Zalipie, aslında sadece bin civarı kişinin yaşadığı bir kasaba. Fakat minik evlerinin, okullarının, kiliselerinin hem içini hem de dışını süsleyen rengarenk çiçek desenleriyle Avrupa’nın en güzel köylerinden biri olarak ünlenmiş. 

Bu süsleme geleneği 1800’lerde, köyün kadınlarının is lekelerini kapatmak üzere duvarlara çiçekler çizmeleriyle başlamış ve günümüzde de devam ediyor.

Taichung, Tayvan

Burası eski ordu mensuplarının oturması için inşa edilen bir bölge olan Taichung, günümüzde Gökkuşağı Köyü olarak anılıyor. Çünkü burası yıkılıp yeniden inşa edilmek istendiğinde bölgenin bir sakini, renksiz ve cansız duvarlara sahip olan mahalleyi rengarenk bir sanat eserine dönüştürmeye karar veriyor.

Böylece Taichung yıkılmaktan kurtuluyor ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği eşsiz bir yer haline dönüşüyor.

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