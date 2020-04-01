Dünyanın en renkli kasabaları

ntv.com.tr 01.04.2020 - 09:52
Yeniden seyahat etmeye başlayacağımız günleri hepimiz dört gözle bekliyoruz. O günler geldiğinde nereleri ziyaret etmek, hangi şehirlerin sokaklarında kaybolmak istediğinizin hayallerini siz de şimdiden kurmaya başladınız değil mi?
Brandlifemag.com, size biraz ilham vermek, biraz da hayal kurdurmak için, dünyanın dört bir köşesinden, cıvıl cıvıl renkleriyle büyüleyen gökkuşağı gibi kasaba ve şehirleri derledi.
Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde bulunan Bo Kaap mahallesi 1760’larda Batı Afrika ve Güneybatı Asya’dan buraya göç eden müslüman topluluk tarafından kurulmuş. Günümüzde bu topluluğun kendine has kültürüne Cape Malay deniyor ve Bo Kaap’ın büyük çoğunluğunu hala onlar oluşturuyor.
Transilvanya Bölgesi’nde yer alan Sighisoara’nın sokakları ise birbirinden renkli evler ve binalarla dolu. Arnavut kaldırımlı sokaklarını gezerken, küçük meydanlarındaki kafelerde otururken bu renklerin güzelliğini doya doya yaşayabilirsiniz.
İtalya’nın en popüler şehirlerinden Venedik’e 45 dakika uzaklıkta olan Burano adası, komşusundan çok daha farklı bir karaktere sahip bir balıkçı kasabası. Daha sessiz, daha kendi halinde olsa da kanalların kıyılarına sıralanmış rengarenk evleriyle aynı zamanda çok da çarpıcı.
Küba, başkenti Havana’dan daha küçük şehirlerine kadar rengarenk sokaklarla dolu bir ülke. Trinidad da Küba’nın en renkli şehirlerinden biri.
Krakow’un kuzeyinde yer alan Zalipie, aslında sadece bin civarı kişinin yaşadığı bir kasaba. Fakat minik evlerinin, okullarının, kiliselerinin hem içini hem de dışını süsleyen rengarenk çiçek desenleriyle Avrupa’nın en güzel köylerinden biri olarak ünlenmiş.
Burası eski ordu mensuplarının oturması için inşa edilen bir bölge olan Taichung, günümüzde Gökkuşağı Köyü olarak anılıyor. Çünkü burası yıkılıp yeniden inşa edilmek istendiğinde bölgenin bir sakini, renksiz ve cansız duvarlara sahip olan mahalleyi rengarenk bir sanat eserine dönüştürmeye karar veriyor.