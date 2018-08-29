Dünyanın en romantik 8 deniz feneri oteli

1 1- KRAKENES FENERİ (NORVEÇ) Yemyeşil kayalıkların üzerinde kutu gibi beyaz eviyle ilk kurulduğu 1906 yılından bu yana buz gibi Kuzey Denizi’ndeki denizcilere yol gösteriyor Krakenes Feneri.

2 Krakenes, Norveç’in batı kıyısındaki Vagsoy Adası’nın kuzeybatı ucunda, keskin kayalıkların 42 metre üstünde kurulmuş. 1945 yılında, İkinci Dünya Savaşı’nda müttefik kuvvetlerin hava saldırısında darmaduman edilmiş, daha sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş.

3 12 deniz mili öteden görülebilen bombardıman mağduru Krakenes Feneri’nde bugün bir balayı süitinin yanı sıra beş adet çift kişilik yatak odası, mutfak, banyo, yemek ve oturma odaları bulunuyor. Hemen yakınındaki küçük köy, eski kayıkhaneleri, şapeli ve yeldeğirmenleriyle 17. yüzyıldan izler taşıyor.

4 2- RUA REIDH FENERİ (İSKOÇYA) İskoçya’nın sonu gelmez tepeliklerinin Atlantik Okyanusu’yla birleştiği noktada yer alan Rua Reidh Feneri'nin inşası, ilk olarak dönemin ünlü İskoçyalı deniz feneri mimarı David Stevenson tarafından 1853 yılında önerilmiş. Ancak feneri inşa etmek oğlu David Alan Stevenson’a kısmet olmuş.

5 74 yıl boyunca görevlisiyle birlikte sisli Kuzey Denizi’nde gemilere kılavuzluk eden Rua Reidh Feneri’nin personel evi, 1986 yılında fenerin otomatiğe çevrilmesiyle misafirhaneye dönüşmüş. Oldukça izole bir bölgede yer alan fenere, en yakın yerleşim birimi arabayla 45 dakika uzaklıkta.

6 Dört yatak odasına sahip Rua Reidh Feneri’nin en güzel yanlarından biri, bir sabah uyanıp da yatak odanızın penceresinden okyanusa baktığınızda balinayla karşılaşma ihtimali. Eğer şansınız varsa kış aylarında Kuzey Işıkları'nı da seyredebilirsiniz.

7 3- HECETA HEAD DENİZ FENERİ (ABD) Bu kez ABD’nin batı kıyısındaki Oregon Eyaleti’nde bulunan Heceta Head Deniz Feneri'nden Pasifik Okyanusu’nu seyrediyoruz. 121 yıllık geçmişi var bu deniz fenerinin. Temeli 1892 yılında atıldı, 1894 yılında etrafını aydınlatmaya başladı.

8 Adını, 18. yüzyılda kuzey Pasifik kıyılarını keşfeden İspanyol Kaşif Bruno de Heceta’dan alan fener, 2011 yılında iki yıl süren restorasyon sürecine girdikten sonra yeniden hizmete açıldı. ABD’nin Ulusal Tarihi Binalar Listesi’nde yer alan binalardan biri olan Heceta Head Feneri’nin uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu’na bakan ve eskiden fenerin bekçilerinin kaldığı bembeyaz ahşap binası filmlerde gördüğümüz türden bir okyanus evi.

9 Heceta Head’in, ABD’de bugüne kadar en çok fotoğraflanan deniz feneri olduğu belirtiliyor. 15 kişiyi ağırlayabilen evde beş adet banyo ve tam donanımlı bir mutfak var.

10 4- HARLINGEN DENİZ FENERİ (HOLLANDA) Hollanda’nın Harlingen şehrindeki limanın göbeğinde bulunan Harlingen Deniz Feneri, izole mekanları tercih etmeyenler için bir alternatif. Köklü bir denizci ve balıkçılık tarihi olan Harlingen, Wadden Denizi kıyısında yer alan, limanı ve tipik binalarıyla tam bir Hollanda denizci şehri.

11 Geçmişi 12. yüzyıla kadar giden şehir, bugün Hollanda’nın önemli ticari limanlarından biri. Harlingen Feneri de 1750 yılında yapılmış. Yani tam olarak 265 yıl önce! Yıllar içinde birçok kez restorasyon geçirmiş ve 1998 yılından bu yana otel olarak hizmet veriyor.

12 Harlingen Feneri, diğerlerine göre oldukça küçük, sadece iki kişiyi ağırlayabiliyor. Etrafı tamamen camla kaplı kuledeki salon 360 derecelik panoramik bir manzaraya sahip.

13 5- ST. CATHERINE'S POINT DENİZ FENERİ (İNGİLTERE) İngiltere’nin en denizci adası Isle of Wight’de bulunan St. Catherine's Point Deniz Feneri’nin otelinin adı Landward Cottage. 1875 yılında inşa edilen deniz feneri 1943 yılında Almanların bombardımanı sonucu harap olmuş ve o sırada çalışan üç görevlisi de hayatını kaybetmiş.

14 O olaydan sonra deniz fenerinin perili olduğu iddia edilmiş. Hatta iddialara göre özellikle lambaların bulunduğu bölümde sürekli kapıları çarpan, birbirleriyle bağırarak konuşan bir hayalet ailesi yaşıyormuş. Ancak bunlar elbette hikaye.

15 Deniz feneri 1997 yılında otomatiğe dönüşüp de yoldaşının onu terk etmesiyle bir pansiyona dönüşmüş. Etrafında İngiltere’nin pitoresk manzarasının hakim olduğu kilometrelerce yürüyüş yolları bulunan oteli Airbnb’den de kiralayabilirsiniz.

16 6- MOLJA DENİZ FENERİ (NORVEÇ) 150 yıldır Norveç'teki Alesund Limanı'nda denizcilere kılavuzluk eden Molja Deniz Feneri'nin iç tasarımı, Oslo'daki Opera Binası ve New York'taki 11 Eylül Müzesi'ni yapan Norveçli mimarlık firması Snohetta'ya ait. İki katlı binanın bir katında yatak odası bir katında da banyo bulunuyor.

17 Molja Feneri de Harlingen gibi şehrin göbeğinde ama yine de sonsuz bir sukünet içerisinde. Limanın hemen girişinde bulunduğundan şehre gelip giden gemileri de mükemmel bir noktadan izleyebiliyorsunuz.

18 Deniz feneri 100 yıldan fazla süre hizmet ettikten sonra bugün, yine 100 yıldan fazla geçmişe sahip 46 odalı Hotel Brosundet'in 47'inci odası olarak hizmet veriyor.

19 7- WEST USK DENİZ FENERİ (GALLER) Galler'in güneyindeki Newport şehri yakınlarında, Usk Nehri'nin Bristol Kanalı'na döküldüğü noktada bulunan West Usk Deniz Feneri, ülkenin tarihi hazinelerinden biri.

20 1821 yılında, West Usk'tan başka 21 deniz feneri daha inşa eden İskoçyalı inşaat mühendisi James Walker tarafından yapılmış. 17 metrelik kulesiyle West Usk Deniz Feneri, bugüne kadar medyada en çok görünen deniz fenerlerinden biriymiş.

21 West Usk Deniz Feneri'nin Cosmopolitan dergisi tarafından “İngiltere'nin en romantik deniz feneri” seçildiğini de ekleyelim.

22 8- SAUGERTIES DENİZ FENERİ (ABD) Bu deniz fenerinin Manhattan'dan arabayla sadece iki saat uzaklıkta olduğuna inanmak oldukça zor. Kırmızı tuğladan yapılan binası, önünde cam gibi uzanan nehir ve etrafını saran orman içindeki yürüyüş yollarıyla başka bir dünyaya ait gibi Saugerties Deniz Feneri.

23 Hudson Nehri kıyısında, suni bir adacık üzerinde bulunan Saugerties Deniz Feneri, 1869 yılında inşa edilmiş, 1956 yılında otomatiğe dönmüş.