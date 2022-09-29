Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister

Dünyanın her yerinde inanılmaz manzarasıyla büyüleyen fakat bir o kadar da ölüm riskine sahip olan yollar, görenleri şaşkına çeviriyor. Sürücülerin geçerken titrediği bu tehlikeli yollar arasında Türkiye'de bulunan Bayburt-Trabzon sınırı Derebaşı virajları da yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz en tehlikeli yollar.

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 1

ÇİN - TİANMEN DAĞI YOLU

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 2

JAPONYA - ESHİMA OHASHİ KÖPRÜSÜ

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 3

ALASKA - DALTON OTOYOLU

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 4

ÇİN - GUOLİANG TÜNELİ

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 5

BOLİVYA - YUNGAS YOLU

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 6

İŞVİÇRE - GOTTHARD GEÇİDİ

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 7

HİNDİSTAN - ZOJİ GEÇİDİ

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 8

NORVEÇ - TROLL MERDİVENİ

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 9

NORVEÇ - ATLANTİK OTOYOLU

Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 10

BAYBURT - TRABZON SINIRI DEREBAŞI VİRAJLARI

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen Derebaşı yolunun hikayesi için aşağıdaki linke tıklayın.

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Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister - 11

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