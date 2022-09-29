Dünyanın en tehlikeli 11 yolu: Buralardan geçmek yürek ister
Dünyanın her yerinde inanılmaz manzarasıyla büyüleyen fakat bir o kadar da ölüm riskine sahip olan yollar, görenleri şaşkına çeviriyor. Sürücülerin geçerken titrediği bu tehlikeli yollar arasında Türkiye'de bulunan Bayburt-Trabzon sınırı Derebaşı virajları da yer alıyor. İşte sizler için derlediğimiz en tehlikeli yollar.
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