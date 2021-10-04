'Dünyanın en tehlikeli yolu' Derebaşı Virajları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Akbulut, "Hava şartları biraz ağır olmasına rağmen çok güzel bir geziydi. Burası dünyanın en zorlu yollarından birisi. D 915 Karayolu üzerindeyiz ve burası sürücüler tarafından kullanılıyor. Çok zor bir parkur. İkinci bir aracın buradan geçmesi gerçekten zor. Herkese burayı gezip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.