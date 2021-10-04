'Dünyanın en tehlikeli yolu' Derebaşı Virajları adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 17:56
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerindeki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan ve "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.
SADECE CESARETİ OLANLARIN ZİYARET EDEBİLECEĞİ DÜNYANIN EN KORKUTUCU 10 TURİSTİK YERİ
Yoğun sis ile birlikte yağmurun da etkili olduğu güzergahta yürüyüşlerini sürdüren ekip, Soğanlı Dağı üzerindeki Derebaşı Virajları'nda önce Bayburt'tan Trabzon istikametine iniş yönlü olarak yaparken, aynı güzergahı daha sonra çıkış olarak tamamlayarak 15 kilometre kat etti.
1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor. Yolda yer alan virajlarda, araçla tek seferde dönülemiyor.
Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 6 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, sürücülere zor anlar yaşatan ancak doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı Virajları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Bayburt ve Gümüşhane'den yola çıkan doğa tutkunu 21 kişi araçla Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyüne geldi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, bölgede doğal güzellikleriyle dikkati çeken turizm rotalarını sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.
Akbulut, "Hava şartları biraz ağır olmasına rağmen çok güzel bir geziydi. Burası dünyanın en zorlu yollarından birisi. D 915 Karayolu üzerindeyiz ve burası sürücüler tarafından kullanılıyor. Çok zor bir parkur. İkinci bir aracın buradan geçmesi gerçekten zor. Herkese burayı gezip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Zorlu hava koşullarına rağmen belirledikleri parkuru tamamladıklarını dile getiren sporculardan Fatma Cebeci, "Son derece keyifli bir aktiviteydi. İnsanların gelip görmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Geziye katılan İlknur Olcay ise hava ve fiziksel koşulların zorlu olmasına rağmen güzel bir yürüyüş yaptıklarından bahsetti.