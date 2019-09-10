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Dünyanın en temiz havaya sahip ülkeleri açıklandı (Listede Türkiye de var)

ntv.com.tr, İHA

Çevresel Performans Endeksi'ne göre en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi.

  • 1

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti.
  • 2

    Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.
  • 3

    Raporda en temiz havaya Avustralya, Barbados, Ürdün ve Kanada'nın sahip olduğu ifade edildi. Sanayi devleri Fransa, İngiltere ve Almanya sırasıyla 13, 18 ve 46’ncı sırada yer aldı. 

    İŞTE HAVASI EN TEMİZ ÜLKELER

  • 4

    1- AVUSTRALYA

    1- AVUSTRALYA
  • 5

    2- BARBADOS

    2- BARBADOS
  • 6

    3- ÜRDÜN

    3- ÜRDÜN
  • 7

    4- KANADA

    4- KANADA
  • 8

    5- DANİMARKA

    5- DANİMARKA
  • 9

    6- FİNLANDİYA

    6- FİNLANDİYA
  • 10

    7- YENİ ZELANDA

    7- YENİ ZELANDA
  • 11

    8- BRUNEI

    8- BRUNEI
  • 12

    9- İZLANDA

    9- İZLANDA
  • 13

    10- ABD

    10- ABD
  • 14

    13- FRANSA

    13- FRANSA
  • 15

    18- İNGİLTERE

    18- İNGİLTERE
  • 16

    46- ALMANYA

    46- ALMANYA
  • 17

    61- TÜRKİYE

    61- TÜRKİYE
  • 18

    177- ÇİN

    177- ÇİN
  • 19

    178- HİNDİSTAN

    178- HİNDİSTAN
  • 20

    179- BANGLADEŞ

    179- BANGLADEŞ
  • 21

    180- NEPAL

    180- NEPAL
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