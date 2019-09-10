Dünyanın en temiz havaya sahip ülkeleri açıklandı (Listede Türkiye de var)
ntv.com.tr, İHA
Çevresel Performans Endeksi'ne göre en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi.
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1Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti.
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2Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.
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3
Raporda en temiz havaya Avustralya, Barbados, Ürdün ve Kanada'nın sahip olduğu ifade edildi. Sanayi devleri Fransa, İngiltere ve Almanya sırasıyla 13, 18 ve 46’ncı sırada yer aldı.
İŞTE HAVASI EN TEMİZ ÜLKELER
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4
1- AVUSTRALYA
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5
2- BARBADOS
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6
3- ÜRDÜN
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7
4- KANADA
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8
5- DANİMARKA
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9
6- FİNLANDİYA
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10
7- YENİ ZELANDA
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11
8- BRUNEI
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12
9- İZLANDA
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13
10- ABD
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14
13- FRANSA
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15
18- İNGİLTERE
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16
46- ALMANYA
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17
61- TÜRKİYE
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18
177- ÇİN
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19
178- HİNDİSTAN
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20
179- BANGLADEŞ
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21
180- NEPAL