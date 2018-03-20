Dünyanın en ucuz şehirleri belli oldu
ntv.com.tr
Ajans Press’in, The Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EUI) Küresel Yaşam Maliyetleri raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Şam, dünyanın en ucuz kentleri sıralamasında birinci oldu.
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SIRALAMA 133 ŞEHİR TEMEL ALINARAK OLUŞTURULDU
Elde edilen veriler dünyada yer alan 133 şehir baz alınarak hazırlanırken, ekmek, şarap, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak belirlendi. Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre hayat pahalılığı ile ilgili geçen yıl 1634 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan başlıklara göre konut satış fiyatları ve bunun yanı sıra kiraların yüksek olması hayat pahalılığı başlığı altında en çok yansıma alan konu oldu. İşte dünyanın en ucuz şehirleri...
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10- YENİ DELHİ (HİNDİSTAN)
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9- BÜKREŞ (ROMANYA)
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8- CHENNAİ (HİNDİSTAN)
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7- ALGİERS (CEZAYİR)
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6- KARACHİ (PAKİSTAN)
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5- BANGALORE (HİNDİSTAN)
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4- LAGOS (NİJERYA)
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3- ALMATI (KAZAKİSTAN)
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2- CARACAS (VENEZUELA)
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1- ŞAM (SURİYE)İç savaşın devam ettiği Suriye'de başkent Şam, dünyanın en ucuz kentleri sıralamasında birinci durumda.