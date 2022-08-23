Dünyanın en ünlü uçurumları

Hiçbir şey "dünyanın sonu" hissini okyanusa uzanan dik ve derin bir uçurumdan daha iyi hissettiremez. Uçurumun tepesinden göreceğiniz tek şey uçsuz bucaksız uzanan okyanus ve duyacağınız tek şey aşağıdaki kayalıklara vuran iri dalgaların sesidir. O an yeryüzünde bir tek siz kalmışsınızdır. İşte çarpıcı güzellikleriyle doğanın büyüleyen bir yüzü o uçurumlar...
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