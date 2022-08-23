Dünyanın en ünlü uçurumları

Hiçbir şey "dünyanın sonu" hissini okyanusa uzanan dik ve derin bir uçurumdan daha iyi hissettiremez. Uçurumun tepesinden göreceğiniz tek şey uçsuz bucaksız uzanan okyanus ve duyacağınız tek şey aşağıdaki kayalıklara vuran iri dalgaların sesidir. O an yeryüzünde bir tek siz kalmışsınızdır. İşte çarpıcı güzellikleriyle doğanın büyüleyen bir yüzü o uçurumlar...

Haberler - ntv.com.tr 23.08.2022 - 15:00

Dünyanın en ünlü uçurumları - 1

1- MOHER UÇURUMU / İRLANDA

Dünyanın en ünlü uçurumları - 2

2- EL HAJJARAH / YEMEN

Dünyanın en ünlü uçurumları - 3

3- POSITANO / İTALYA

Dünyanın en ünlü uçurumları - 4

4- SANTORINI / YUNANİSTAN

Dünyanın en ünlü uçurumları - 5

5- KALAUPAPA UÇURUMU / HAWAİ

Dünyanın en ünlü uçurumları - 6

6- BEYAZ UÇURUM DOVER / İNGİLTERE

Dünyanın en ünlü uçurumları - 7

7- BEACHY HEAD / İNGİLTERE

Dünyanın en ünlü uçurumları - 8

8- PREIKESTOLEN / NORVEÇ

Dünyanın en ünlü uçurumları - 9

9- HALF DOME - YOSEMITE / ABD

Dünyanın en ünlü uçurumları - 10

10- BANIFACIO / KORSİKA

Dünyanın en ünlü uçurumları - 11

11- RONDA / İSPANYA

Dünyanın en ünlü uçurumları - 12

12- ETRETAT / FRANSA

Dünyanın en ünlü uçurumları - 13

13- LOS GIGANTES / KANARYA ADALARI

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER