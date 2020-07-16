Dünyanın en uzun ikinci kanyonu: Uşak Ulubey Kanyonu

İHA - Anadolu Ajansı 16.07.2020 - 09:17
Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Uşak'taki Ulubey Kanyonu, corona virüs (Covid-19) salgını sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Büyük Menderes grabeninin çökmesiyle oluşan "Ulubey Kanyonu" yer yer 140 ila 170 metre arasında derinliğe ulaşırken, zemininden de Banaz Çayı ve Dokusele Deresi geçiyor.
Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından 2015 yılında yaptırılan 150 metre yüksekliğinde ve 135 metrekare büyüklüğündeki cam teras ise her yıl binlerce turisti ağırlıyor.
2015 yılından bu yana yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını aktaran Özaydın, corona virüsle mücadele döneminde ziyarete kapatılan kanyonun, kontrollü sosyal hayat çerçevesinde tekrar açıldığını belirtti.