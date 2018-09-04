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Dünyanın en uzun mağaralarından Tınaztepe Mağarası büyük ilgi görüyor

Anadolu Ajansı

Konya Seydişehir'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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    Konya Seydişehir'de bulunan, 22 kilometre uzunluğa sahip dünyanın en uzun mağaralarından olan Tınaztepe Mağarası'na yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları

    Konya-Antalya Karayolu'nun Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan ve 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından bulunan mağara, önemli bir doğa harikası olma özelliğine sahip.

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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları

    Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini söyledi.

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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları

    Mağaranın 2004 yılında 49 yıllığına turizme açıldığını belirten Çelmeli, "Mağarayı kiraladıktan sonra bin 580 metresini ışıklandırarak, gezilir hale getirdik. Mağara dışına da sosyal tesisler kurduk. Güney Kore, Japonya, Polonya, Çin gibi birçok ülkeden gelen ziyaretçiler var. 

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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları
    Sarkıt ve dikitleri, içinde gölü olan bir mağara. Ulaşımın kolaylığı nedeniyle günübirlik turların düzenlendiği mağara, görenleri kendisine hayran bırakıyor" dedi.
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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları
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    tınaztepe mağarası, türkiye'nin mağaraları, antalya gezilecek yerler, dünyanın en uzun mağaraları
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