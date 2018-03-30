Dünyanın en zengin insanları seyahatlerinde nerede konaklıyor

Milyarderler için, Bali'ye yapılacak bir gezinin maliyeti göreceli olarak bir şeker çubuğu satın almak gibi. Ancak bu onların paralarını nasıl harcadıkları konusunda düşüncesiz olduğu anlamına gelmiyor.

Lassman, müşterilerinin "çok olağanüstü bir şey olduğuna inanırlarsa ödeyeceklerini" söylüyor. Bu nedenle, Lassman milyoner ve milyarder müşterilerini dünyanın dört bir yanında özel lüks villalara yerleştiriyor. Gizlilik ve gerçek rahatlamanın da yanında geldiği tatillerin yüksek ücretlerine değdiğini söylüyor.