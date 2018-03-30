Dünyanın en zengin insanları seyahatlerinde nerede konaklıyor
ntv.com.tr
Airbnb ile milyarderler de dahil olmak üzere birçok insanın seyahat şekli değişti. Dünyanın en zengin insanları seyahatlerinde nereye gidiyorlar, nerede konaklıyorlar? Lüks seyahat ve yaşam tarzı yönetimi şirketi kurucusu Anthony Lassman'a zenginlerin seyahat tercihlerini açıkladı.
-
1
Londra merkezli lüks seyahat ve yaşam tarzı yönetimi şirketi Nota Bene Global'ın kurucularından Anthony Lassman'a "Dünyanın en zengin insanları seyahatlerinde nerelerde konaklıyor" sorusunu yanıtladı.
Lassman ve eşi Elaine, 2005 yılından bu yana Nota Bene'de ultra yüksek, kişiye özel seyahat planlama hizmetleri sunuyorlar.
Lassman'ın daha önce Business Insider'a "Müşteri portföyümüzde müşterilerimizin başlangıç serveti 20 milyon dolar, bazılarının da servetiyse bildiğim kadarıyla 1.5 illa 8 milyar dolar arasında" demişti.
-
2
Milyarderler için, Bali'ye yapılacak bir gezinin maliyeti göreceli olarak bir şeker çubuğu satın almak gibi. Ancak bu onların paralarını nasıl harcadıkları konusunda düşüncesiz olduğu anlamına gelmiyor.
Lassman, müşterilerinin "çok olağanüstü bir şey olduğuna inanırlarsa ödeyeceklerini" söylüyor. Bu nedenle, Lassman milyoner ve milyarder müşterilerini dünyanın dört bir yanında özel lüks villalara yerleştiriyor. Gizlilik ve gerçek rahatlamanın da yanında geldiği tatillerin yüksek ücretlerine değdiğini söylüyor.
-
3
İtalya ve Yunanistan gibi destinasyonlarda lüks ev kiralama fiyatları genellikle haftada 87.155 dolardan 175.349 dolara mal oluyor.
İşte Airbnb'de bulamayacağınız, sadece süper zenginlerin kiralayabileceği birkaç çarpıcı villa...
-
4
ITALIAN LAKES VILLAHaftalık yaklaşık 105,847 dolar.
-
5Italian Lakes Villa, Como Gölü kıyısındaki Tremezzo'da yer almakta.
-
6Yemek odasının manzarası muhteşem.
-
7Arka bahçesindeki havuz göl ve dağ manzaralı...
-
8
MYKONOS VILLAHaftalık yaklaşık 174,349 dolar.
-
9Bu villa, Yunanistan'ın Mikonos adasında yer almakta.
-
10
Lassman, "Yunan adalarındaki manzarayı en iyi şekilde gören, adanın en tepesindeki evleri kiralıyoruz" dedi.
-
11
PORTO CHELI VILLA
Mora Yarımadası'ndaki Porto Cheli Villa'nın haftalık yaklaşık ücreti $105,831 dolar.
-
12
THE ITHACA VILLA
Yunanistan'da, İyonya denizine yakın konumda The Ithaca Villa'nın haftalık ücreti yaklaşık 122,010 dolar civarında.
-
13
TUSCAN VILLAHaftalık yaklaşık 87,155 dolar.
-
14Villanın arka cephesi neredeyse ön cephesi kadar çarpıcı...