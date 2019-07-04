Dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklar neler yiyor?

Andrea, ailesiyle ve 6 yaşındaki kız kardeşi Vittoria ile küçük bir bahçe ve lav taşlarıyla çevrili bir evde yaşıyor. Andrea'nın babası, İtalyan ordusunda bir subay, annesi ise ev hanımı. Andrea'nın favori yemeği bol pastırmalı, carbonara soslu makarna. Portakal çiçeği ve vişne kokusunu çok seviyor. Karnıbahara hiç dokunmaz. Yeterli parası olsaydı, Andrea “Ettore” (Hector) adını vereceği bir drone ve küçük bir köpek alırdı. Andrea, ailesi ve arkadaşları için sihir numaralarını sergiliyor. Kahramanı Robinson Crusoe. Andrea, doktor olmak istiyor çünkü çok para kazanıyorlar.

Kaynak: Boredpanda