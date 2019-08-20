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Dünyanın güzelliklerine uçaktan bakış

Anadolu Ajansı

Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati esnasında, yolcular yeryüzünün güzelliklerini kuş bakışı görme imkanı buluyor.

  • 1

    Fotoğrafta, Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan bir görünüm yer alıyor.
  • 2

    Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
  • 3

    Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
  • 4

    Fotoğrafta, Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan bir görünüm yer alıyor.
  • 5

    Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
  • 6

    Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
  • 7

    Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
  • 8

    Fotoğrafta, Akdeniz'e kıyısı olan Tunus'tan bir görünüm yer alıyor.
  • 9

    Fotoğrafta, Tunus'tan bir görünüm yer alıyor.
  • 10

    Fotoğrafta, Moritanya semalarında, bulutların arasında seyreden uçaktan dolunay görülüyor.
  • 11

    Fotoğrafta, İstanbul Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.
  • 12

    Fotoğrafta, İstanbul'dan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 13

    Fotoğrafta, Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Leopold Sedar Senghor Uluslararası Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.
  • 14

    Fotoğrafta, Akdeniz kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
  • 15

    Fotoğrafta, Yunanistan'ın Taşoz Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 16

    Fotoğrafta, Yunanistan'ın Thasos Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 17

    Fotoğrafta, Yunanistan'ın Akdeniz kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
  • 18

    Fotoğrafta, Yunanistan'da bulunan Korfu Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 19

    Fotoğrafta, rüzgar güllerinden bir görünüm yer alıyor.
  • 20

    Fotoğrafta, Yunanistan'dan bir görünüm yer alıyor.
  • 21

    Fotoğrafta, Yunanistan'ın tarım arazilerinden bir görünüm yer alıyor.
  • 22

    Fotoğrafta, Yunanistan'ın Nea Poteidaia kasabasından bir görünüm yer alıyor.
  • 23

    Fotoğrafta, Malta Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 24

    Fotoğrafta, Yunanistan'da bulunan Korfu Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
  • 25

    Fotoğrafta, Senegal'in başkenti Dakar'dan bir görünüm yer alıyor.
  • 26

    Fotoğrafta, Van Gölü'nün Bitlis'in Reşadiye ilçesi kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
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    Fotoğrafta, İstanbul Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.
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