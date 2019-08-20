Dünyanın güzelliklerine uçaktan bakış
Anadolu Ajansı
Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati esnasında, yolcular yeryüzünün güzelliklerini kuş bakışı görme imkanı buluyor.
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1Fotoğrafta, Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan bir görünüm yer alıyor.
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2Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
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3Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
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4Fotoğrafta, Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan bir görünüm yer alıyor.
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5Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
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6Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
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7Fotoğrafta, Sahra Çölü'nden bir görünüm yer alıyor.
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8Fotoğrafta, Akdeniz'e kıyısı olan Tunus'tan bir görünüm yer alıyor.
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9Fotoğrafta, Tunus'tan bir görünüm yer alıyor.
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10Fotoğrafta, Moritanya semalarında, bulutların arasında seyreden uçaktan dolunay görülüyor.
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11Fotoğrafta, İstanbul Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.
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12Fotoğrafta, İstanbul'dan genel bir görünüm yer alıyor.
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13Fotoğrafta, Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Leopold Sedar Senghor Uluslararası Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.
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14Fotoğrafta, Akdeniz kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
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15Fotoğrafta, Yunanistan'ın Taşoz Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
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16Fotoğrafta, Yunanistan'ın Thasos Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
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17Fotoğrafta, Yunanistan'ın Akdeniz kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
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18Fotoğrafta, Yunanistan'da bulunan Korfu Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
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19Fotoğrafta, rüzgar güllerinden bir görünüm yer alıyor.
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20Fotoğrafta, Yunanistan'dan bir görünüm yer alıyor.
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21Fotoğrafta, Yunanistan'ın tarım arazilerinden bir görünüm yer alıyor.
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22Fotoğrafta, Yunanistan'ın Nea Poteidaia kasabasından bir görünüm yer alıyor.
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23Fotoğrafta, Malta Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
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24Fotoğrafta, Yunanistan'da bulunan Korfu Adası'ndan genel bir görünüm yer alıyor.
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25Fotoğrafta, Senegal'in başkenti Dakar'dan bir görünüm yer alıyor.
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26Fotoğrafta, Van Gölü'nün Bitlis'in Reşadiye ilçesi kıyılarından bir görünüm yer alıyor.
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27Fotoğrafta, İstanbul Havalimanı'ndan bir görünüm yer alıyor.