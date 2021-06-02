Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı

İHA - Reuters 02.06.2021 - 10:23
İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Gardens bloklarının 10’uncu katlarının arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 19 Mayıs’ta faaliyete geçmişti.
Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip.
Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan görüntülendi.
Sadece Embassy Gardens sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor.