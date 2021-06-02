Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki bina arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu Embassy Gardens sıcak havanın etkisi ile ziyaretçi akınına uğradı.

İHA - Reuters 02.06.2021 - 10:23

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 1

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Gardens bloklarının 10’uncu katlarının arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 19 Mayıs’ta faaliyete geçmişti.

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 2

Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip. 

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 3

Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 4

Sadece Embassy Gardens sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor. 

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 5
Havuzun tabanı, yaklaşık 12 inç kalınlığında olmasına rağmen tamamen şeffaf olurken, şiddetli rüzgarlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak inşa edildi.
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 6
ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Gardens’da çatı katı süit daireler ise 5 milyon sterline (yaklaşık 61 milyon lira) satılıyor.
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 7
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 8
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 9
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 10
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 11
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 12
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 13
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 14
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 15
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 'Embassy Gardens' ziyaretçi akınına uğradı - 16

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