Dünyanın önemli rafting rotalarından biri kabul edilen 'Köprüçay' adrenalin tutkunlarına heyecan yaşatıyor

"TURİSTLERİN YÜZDE 80'İ RAFTİNG TURUNA KATILIYOR

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, bölgeye ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Sezona sıkıntılı başlamalarına rağmen 1 Temmuz'dan itibaren yüzlerinin güldüğünü belirten Tırnaksız, "Köprüçay, tehlikesiz parkuruyla Türkiye'de tek diyebilirim. Sularımız içilebilir şekilde, tertemiz. Bu parkurda 6 yaşından 70 yaşına kadar herkes rafting yapabilir. Dünyanın hemen her ülkesinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Son yıllarda özellikle Arap ziyaretçilerimiz artmaya başladı" dedi.

Tırnaksız, Köprüçay'da marttan kasıma kadar rafting yapılabildiğine dikkati çekerek, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçileri macera dolu bir gün geçirmek için bölgeye davet etti.