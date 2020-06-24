Dünyanın üçüncü uçurtma sörfü merkezi: Gökova 'Deli Mehmet'

ntv.com.tr - DHA 24.06.2020 - 16:14
Dünyada Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki üçüncü kitesurf merkezi olan Akçapınar Sahili, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oldu.
100 metre açığa kadar bel hizasında sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3 kilometrelik sahil, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.
3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olan sahil, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı sunuyor.
Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan haziran- temmuz- ağustos ve eylül aylarında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren 'Deli Mehmet' adlı rüzgar, Akçapınar sahilini kitesurf tutkunları için cazip kılıyor.
Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00-19.00 aralığında sona eriyor.
Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan sahili, tercih sebebi yapıyor.
Aksakal, Akçapınar sahilinin özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:
"3 kilometre kumsal şeride sahip. Denizde adım atacağımız her yer kumla kaplı. 100 metre açığa kadar su bel hizanızdadır. Rüzgar karaya doğru esiyor. Kitesurf sporu için güvenilirdir. Büyük dalga ve akıntılar yok. Deniz suyu tuzlu değildir. Eğitim sırasında ağzına ve burnunuza su gelse bile yakıcı değildir. Burası kiteboard için yaratılmış bir cennet"