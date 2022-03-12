Dünyayı dolaştığı bisiklet Antalya'da çalındı

Kendisinin de eşiyle birlikte bisiklet üzerinde binlerce kilometre yol katettiğini belirten Ferdane Şaşman Keith ise "5 yıl önce Almanya'dan aldığımız bisikletimizin manevi değeri çok. Bizim arabamız yok, evimiz yok. Sadece bisikletlerimiz ve bisikletlerimizin üzerine koyduğumuz çadırımız ve sırt çantamız var. Bizim için manevi değeri çok kıymetli olan bir şeydi. O bisikletle hayatımızı planladık, yollara çıktık, dağları, ovaları, nehirleri aştık." dedi.