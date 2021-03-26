Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan

Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de Türk pilot Eser Aksan Erdoğan. Erdoğan, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Dünyanın birçok yerine giden ve gittiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan Erdoğan'ın Instagram hesabında 132 bin takipçisi var. İşte Türk pilotun Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

ntv.com.tr 26.03.2021 - 12:49

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 1

Türk pilot Eser Aksan Erdoğan şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 2

Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Eser Aksan Erdoğan, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 3

Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 4

Instagram hesabında pilotluk yaparken çektiği fotoğrafları, gezdiği yerleri ve hayatını paylaşıyor.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 5

Akdoğan'ın birbirinden güzel tatil yerlerindeki fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 6

Güzel pilot bugüne kadar 50'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 7

Eşi de kendisi gibi bir pilot. 2015 yılı Ekim ayında Seyşeller'de dünyaevine girmişler.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 8

Akdoğan'ın fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında 132 bin takipçisi var.

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 9

İşte @echosierra85 Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 10
Bişkek - Kırgızistan
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 11
Comino Adası - Malta
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 12
Petra - Ürdün
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 13
Cape Town / Güney Afrika
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 14
Oktoberfest Münih
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 15
Symbulak - Almatı Kazakistan
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 16
Toskana - İtalya
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 17
Laos
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 18

Six Senses Krabey Adası / Kamboçya

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 19

Machu Picchu - Peru

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 20
Chamonix Mont-Blanc - Fransa
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 21
Wadi Rum - Ürdün
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 22
Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri
Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 23

Whitepod - İsviçre

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan - 24

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