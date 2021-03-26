Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Eser Aksan Erdoğan

ntv.com.tr 26.03.2021 - 12:49
Türk pilot Eser Aksan Erdoğan şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.
Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Eser Aksan Erdoğan, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.
Instagram hesabında pilotluk yaparken çektiği fotoğrafları, gezdiği yerleri ve hayatını paylaşıyor.
Akdoğan'ın birbirinden güzel tatil yerlerindeki fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.
Güzel pilot bugüne kadar 50'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş.
Eşi de kendisi gibi bir pilot. 2015 yılı Ekim ayında Seyşeller'de dünyaevine girmişler.
Akdoğan'ın fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında 132 bin takipçisi var.
İşte @echosierra85 Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
Six Senses Krabey Adası / Kamboçya
Machu Picchu - Peru
Whitepod - İsviçre