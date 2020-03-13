Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Michelle Gooris

ntv.com.tr 13.03.2020 - 15:04
Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Michelle Gooris, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
28 yaşındaki Michelle mesleği gereği dünyanın dört bir yanını gezse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.
Instagram hesabında pilotluk yaparken çektiği fotoğrafları, gezdiği yerleri ve hayatını paylaşıyor.
Michelle'in birbirinden güzel tatil yerlerindeki fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.
Michelle'in fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında 206 bin takipçisi var.
Michelle'in pilotluk macerası 19 yaşındayken CAE Aviation Academy Amsterdam'da pilotluk eğitimi almasıyla başladı.
2013 yılında pilotluk eğitimini başarıyla tamamladı ve 2 yıl sonra Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden birinde pilot olarak işe başladı.
Genç pilotun seyahat anılarını ve tecrübelerini paylaştığı bir de blogu var.
Michelle blogundaki bir yazısında "Pilot olmakla ilgili birçok yanlış düşünce olduğunu fark ettim" diyor. Pilotlukla ilgili bilinen kalıpları yıkarak hobilerinden vazgeçmeden mesleğini yapabiliyor.
Herkesin imrendiği bir hayata sahip olan Michelle, herkese yeterince çalışırlarsa pilot olabileceklerini göstermek istiyor.
"Amsterdam hakkında neyi seviyorum? KanallarI, şirin evlerİ, her yerinde bisiklet kullanabilme imkanı ve şehrin açık fikirli oluşu... Neyi sevmedim? Park yeri bulma sıkıntısı, hükümet tarafından çıkartılan yeni kısıtlamalar. Şehrinizle ilgili en çok neyi seviyorsunuz? Neler geliştirilebilir?"
"Muzlu-yoğurtlu smoothie sabahları favori içeceğim. Sizin favori içeceğiniz?"
"Filipinler'in en güzel lagünü Big Lagoon'da kayak yapmayı unutmayın"