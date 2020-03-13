Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Michelle Gooris

Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de Hollandalı pilot Michelle Gooris. Gooris, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Dünyanın birçok yerine giden ve gittiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan Gooris'in Instagram hesabında 206 bin takipçisi var. İşte Hollandalı pilotun Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

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ntv.com.tr 13.03.2020 - 15:04

Hollandalı pilot Michelle Gooris şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Michelle Gooris, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.

28 yaşındaki Michelle mesleği gereği dünyanın dört bir yanını gezse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.

Instagram hesabında pilotluk yaparken çektiği fotoğrafları, gezdiği yerleri ve hayatını paylaşıyor.

Michelle'in birbirinden güzel tatil yerlerindeki fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğeniliyor.

Michelle'in fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabında 206 bin takipçisi var.

Michelle'in pilotluk macerası 19 yaşındayken CAE Aviation Academy Amsterdam'da pilotluk eğitimi almasıyla başladı.

2013 yılında pilotluk eğitimini başarıyla tamamladı ve 2 yıl sonra Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden birinde pilot olarak işe başladı.

Genç pilotun seyahat anılarını ve tecrübelerini paylaştığı bir de blogu var.

Michelle blogundaki bir yazısında "Pilot olmakla ilgili birçok yanlış düşünce olduğunu fark ettim" diyor. Pilotlukla ilgili bilinen kalıpları yıkarak hobilerinden vazgeçmeden mesleğini yapabiliyor. Herkesin imrendiği bir hayata sahip olan Michelle, herkese yeterince çalışırlarsa pilot olabileceklerini göstermek istiyor.

İşte @dutchpilotgirl Instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

PALAWAN - FİLİPİNLER

BERLİN - ALMANYA "Şehir gezintileri, yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak ya da keyif almak için seyahat... Doğayı şehirlere tercih ederim ancak Berlin kesinlikle hiç fena değildi"

"Böyle gökyüzü manzarasına hiçbir zaman alışamazsınız"

LEFKAS - YUNANİSTAN

AMSTERDAM - HOLLANDA "Amsterdam hakkında neyi seviyorum? KanallarI, şirin evlerİ, her yerinde bisiklet kullanabilme imkanı ve şehrin açık fikirli oluşu... Neyi sevmedim? Park yeri bulma sıkıntısı, hükümet tarafından çıkartılan yeni kısıtlamalar. Şehrinizle ilgili en çok neyi seviyorsunuz? Neler geliştirilebilir?"

PUNTA CANA - DOMİNİK CUMHURİYETİ

AMSTERDAM - HOLLANDA Lale tarlaları...

PALAWAN - FİLİPİNLER "Muzlu-yoğurtlu smoothie sabahları favori içeceğim. Sizin favori içeceğiniz?"

BOEİNG 737 "Boeing 737'de uçmak, şimdiye kadarki en iyi duygularımdan birisi. Birkaç hafta uzak kaldığımda gerçekten özlediğim bir şey. Yaratıcı fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlamak için de aynı şey geçerli. Ara verin ve tazelenin" "Boeing 737'de uçmak, şimdiye kadarki en iyi duygularımdan birisi. Birkaç hafta uzak kaldığımda gerçekten özlediğim bir şey. Yaratıcı fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlamak için de aynı şey geçerli. Ara verin ve tazelenin"

MİLANO - İTALYA

BİG LAGOON - FİLİPİNLER "Filipinler'in en güzel lagünü Big Lagoon'da kayak yapmayı unutmayın"

MALLORCA ADASI / İSPANYA "Bu ada açıklayamadığım bir sebepten ötürü beni evde gibi ve canlı hissettiriyor. Ayrılmak istemiyorum. Bu hissi tanıyan var mı?"

"Olmaya karar verdiğiniz kadar mutlu olacaksınız"

KRABİ - TAYLAND

"Kalabalıktan kaçının, kendi düşüncelerinizi bağımsız bir şekilde uygulayın. Piyon değil, oyuncu olun. Sizin en sevdiğiniz oyun hangisi?"

PARİS - FRANSA

ANGERA - İTALYA "Sınırlamalar sadece izin verdiğiniz takdirde mevcuttur"

PHUKET - TAYLAND