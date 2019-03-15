NTV

Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Jonas Sofly

ntv.com.tr

Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de Alman pilot Jonas Sofly. Sofly, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Dünyanın birçok yerine giden ve gittiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan Sofly'in instagram hesabında 89 bin takipçisi var. İşte Alman pilotun instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

  • 1

    Münih'te yaşayan pilot Jonas Sofly instagram hesabında havacılıktan gezdiği yerlere, yaşam tarzından spor önerilerine geniş yelpazede paylaşımlar yapıyor.

  • 2

    Kalkışa hazırız, kemerleri bağlayalım.
  • 3

    Myanmar'da ilk günüm ve ben şimdiden etkilendim. Pek çok macera da sırada...
  • 4

    Bagan / Myanmar

    Bagan / Myanmar
    Hayatımın ilk sıcak hava balonu uçuşu deneyimi...
  • 5

    Bagan / Myanmar

    Bagan / Myanmar

    Bagan gün doğumunu izlemek için gerçekten mükemmel bir yer. Sizin gün doğumu için favori yeriniz neresi? 

  • 6

    Kuthodaw Pagoda / Myanmar

    Kuthodaw Pagoda / Myanmar
    Okumayı seviyormusun? Dünyanın en büyük kitabını Kuthodaw Pagoda'da bulabilirsiniz. 729 stupanın her birinde, Tripitaka'nın mermere yazdığı 15 kitabın bir parçası bulunuyor.
  • 7

    Mingun Paya / Myanmar

    Mingun Paya / Myanmar

    Myanmar'da mükemmel zaman geçirdim. Bunu anlamak biraz zaman alıyor ama bu kadar seyahat etme şansını elde ettiğim için minnettarım.

  • 8

    Chichen Itza Maya Kenti - Yucatan / Meksika

    Chichen Itza Maya Kenti - Yucatan / Meksika

    Gece yarısı kalkmaya kesinlikle değdi. Dünyanın 7 harikasından biri olan Chichen Itza Antik Maya kentini mutlaka ziyaret edin!

  • 9

    Procido Adası - Napoli / İtalya

    Procido Adası - Napoli / İtalya
    Münih'te soğuktan kaçıp günü Napoli'deki Procida Adası'nda geçirmek...
  • 10

    Kaiser Dağları, Tirol / Avusturya

    Kaiser Dağları, Tirol / Avusturya

    Güneşli hava ve taze bol kar. Şu an dağlardan daha iyi bir yer yok! 

  • 11

    Moulin Rouge - Paris / Fransa

    Moulin Rouge - Paris / Fransa
    Paris'de küçük gezi turu... İşimin bir ayrıcalığı olarak tüm bu harika yerleri ziyaret ediyorum.
  • 12

    Bavyera Alpleri / Almanya

    Bavyera Alpleri / Almanya

    Sürmek için yaşa!

    Bugün Harley Davidson motorumla kendimi Münih yakınlarındaki Bavyera Alpleri'ne vurdum. Hava ve yol sürüş için harikaydı...

  • 13

    Kiev / Ukrayna

    Kiev / Ukrayna
    Kiev, Ukrayna'dan selamlar...
  • 14

    Malta

    Malta
    Tüm bu güzel yerleri ziyaret edebildiğim için minnettarım.
  • 15

    Mutluluğu satın alamazsın fakat bir Harley satın alabilirsin, bu da çok yakın sayılır.

  • 16

    Carcassonne Kalesi / Fransa

    Carcassonne Kalesi / Fransa

    Sıcak havaya rağmen Toulouse'dan trene binip bu muazzam UNESCO dünya mirasını ziyaret etmeye kesinlikle değdi!

  • 17

    Uçtuğum Airbus A321 uçaklarının koltuk kapasitesi 200 yolcu. Bazen günde 5 uçuşum var yani varış yerlerine günde 1000 yolcu getiriyorum. Oldukça büyük bir rakam değil mi? 

  • 18

    Wörthsee - Bavyera / Almanya

    Wörthsee - Bavyera / Almanya

    Wörthsee'de kürek sörfü yaparken güzel vakit geçirdim. Kürek sörfü yaparken ayağa kalkmayı denedin mi?

  • 19

    Neuschwanstein Kalesi / Almanya

    Neuschwanstein Kalesi / Almanya
    Etkileyici bir manzaraya sahip olmak için uzaklara gitmenize gerek yok! Bugün Münih'in güneyindeki Neuschwanstein Kalesi'ne bir günlük gezi yaptım.
  • 20

    Ta Prohm Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya

    Ta Prohm Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya
    Kamboçya'yı ziyaret etmek kesinlikle harika bir karardı!
  • 21

    Bayon Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya

    Bayon Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya
    Hatırladığımdan daha fazlasını gördüm ve gördüğümden fazlasını hatırladım.
  • 22

    Angkor Wat Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya

    Angkor Wat Tapınağı - Siem Reap / Kamboçya
    Bu çarpıcı güzellikteki Angkor Wat tapınağını anlatmaya kelimelerim yetmez...
  • 23

    Thien Mu Pagoda - Hue / Vietnam

    Thien Mu Pagoda - Hue / Vietnam

    Turistik yerlere, kalabalıktan kaçınmak ve sessizliğin tadını çıkartmak için sabah erken saatlerde gidiyorum. Thien Mu Pagoda tapınağında güzel zaman geçirdim, sırada Vietnam sahilleri...

  • 24

    Ong Lang Plajı - Phu Quoc Adası - Vietnam

    Ong Lang Plajı - Phu Quoc Adası - Vietnam
    Biraz da deniz...
  • 25

    Sürüş zamanı...

    Kimler motosiklet seviyor? Motosiklet benim için bir çeşit özgürlüğü ifade ediyor.

  • 26

    Uçmak insana tanrının gözünden bakıyormuş gibi hissettiriyor. Yukarıdan dünya güzel gözüküyor. İnsan gözünün göremeyeceği kadar uzaktan daha da güzel gözüküyor. 

  • 27

    Fotoğraf kaynak: instagram.com/jonas_sofly
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin