Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Jonas Sofly
ntv.com.tr
Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de Alman pilot Jonas Sofly. Sofly, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Dünyanın birçok yerine giden ve gittiği yerlerin fotoğraflarını paylaşan Sofly'in instagram hesabında 89 bin takipçisi var. İşte Alman pilotun instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
-
1
Münih'te yaşayan pilot Jonas Sofly instagram hesabında havacılıktan gezdiği yerlere, yaşam tarzından spor önerilerine geniş yelpazede paylaşımlar yapıyor.
-
2Kalkışa hazırız, kemerleri bağlayalım.
-
3Myanmar'da ilk günüm ve ben şimdiden etkilendim. Pek çok macera da sırada...
-
4
Bagan / MyanmarHayatımın ilk sıcak hava balonu uçuşu deneyimi...
-
5
Bagan / Myanmar
Bagan gün doğumunu izlemek için gerçekten mükemmel bir yer. Sizin gün doğumu için favori yeriniz neresi?
-
6
Kuthodaw Pagoda / MyanmarOkumayı seviyormusun? Dünyanın en büyük kitabını Kuthodaw Pagoda'da bulabilirsiniz. 729 stupanın her birinde, Tripitaka'nın mermere yazdığı 15 kitabın bir parçası bulunuyor.
-
7
Mingun Paya / Myanmar
Myanmar'da mükemmel zaman geçirdim. Bunu anlamak biraz zaman alıyor ama bu kadar seyahat etme şansını elde ettiğim için minnettarım.
-
8
Chichen Itza Maya Kenti - Yucatan / Meksika
Gece yarısı kalkmaya kesinlikle değdi. Dünyanın 7 harikasından biri olan Chichen Itza Antik Maya kentini mutlaka ziyaret edin!
-
9
Procido Adası - Napoli / İtalyaMünih'te soğuktan kaçıp günü Napoli'deki Procida Adası'nda geçirmek...
-
10
Kaiser Dağları, Tirol / Avusturya
Güneşli hava ve taze bol kar. Şu an dağlardan daha iyi bir yer yok!
-
11
Moulin Rouge - Paris / FransaParis'de küçük gezi turu... İşimin bir ayrıcalığı olarak tüm bu harika yerleri ziyaret ediyorum.
-
12
Bavyera Alpleri / Almanya
Sürmek için yaşa!
Bugün Harley Davidson motorumla kendimi Münih yakınlarındaki Bavyera Alpleri'ne vurdum. Hava ve yol sürüş için harikaydı...
-
13
Kiev / UkraynaKiev, Ukrayna'dan selamlar...
-
14
MaltaTüm bu güzel yerleri ziyaret edebildiğim için minnettarım.
-
15
Mutluluğu satın alamazsın fakat bir Harley satın alabilirsin, bu da çok yakın sayılır.
-
16
Carcassonne Kalesi / Fransa
Sıcak havaya rağmen Toulouse'dan trene binip bu muazzam UNESCO dünya mirasını ziyaret etmeye kesinlikle değdi!
-
17
Uçtuğum Airbus A321 uçaklarının koltuk kapasitesi 200 yolcu. Bazen günde 5 uçuşum var yani varış yerlerine günde 1000 yolcu getiriyorum. Oldukça büyük bir rakam değil mi?
-
18
Wörthsee - Bavyera / Almanya
Wörthsee'de kürek sörfü yaparken güzel vakit geçirdim. Kürek sörfü yaparken ayağa kalkmayı denedin mi?
-
19
Neuschwanstein Kalesi / AlmanyaEtkileyici bir manzaraya sahip olmak için uzaklara gitmenize gerek yok! Bugün Münih'in güneyindeki Neuschwanstein Kalesi'ne bir günlük gezi yaptım.
-
20
Ta Prohm Tapınağı - Siem Reap / KamboçyaKamboçya'yı ziyaret etmek kesinlikle harika bir karardı!
-
21
Bayon Tapınağı - Siem Reap / KamboçyaHatırladığımdan daha fazlasını gördüm ve gördüğümden fazlasını hatırladım.
-
22
Angkor Wat Tapınağı - Siem Reap / KamboçyaBu çarpıcı güzellikteki Angkor Wat tapınağını anlatmaya kelimelerim yetmez...
-
23
Thien Mu Pagoda - Hue / Vietnam
Turistik yerlere, kalabalıktan kaçınmak ve sessizliğin tadını çıkartmak için sabah erken saatlerde gidiyorum. Thien Mu Pagoda tapınağında güzel zaman geçirdim, sırada Vietnam sahilleri...
-
24
Ong Lang Plajı - Phu Quoc Adası - VietnamBiraz da deniz...
-
25
Sürüş zamanı...
Kimler motosiklet seviyor? Motosiklet benim için bir çeşit özgürlüğü ifade ediyor.
-
26
Uçmak insana tanrının gözünden bakıyormuş gibi hissettiriyor. Yukarıdan dünya güzel gözüküyor. İnsan gözünün göremeyeceği kadar uzaktan daha da güzel gözüküyor.
-
27Fotoğraf kaynak: instagram.com/jonas_sofly