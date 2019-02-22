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Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Malin Rydqvist

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Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de İsveçli pilot Malin Rydqvist. Malin, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Uçuş sırasında kokpitin manzara avantajını sonuna kadar kullanarak harika fotoğraflar çekiyor. Malin'in fotoğraflarını paylaştığı instagram hesabında 222 bin takipçisi var. İşte İsveçli pilotun instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...

  • 1

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    İsveçli pilot Malin Rydqvist şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.

  • 2

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
  • 3

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.

  • 4

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Güzel pilot kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği egzotik yerlerden çarpıcı pozlar paylaşıyor.
  • 5

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    2008 yılında yogayla tanışan Malin, yogayı hayatının baş köşesine yerleştirmiş.

  • 6

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Malin aynı zamanda bir macerasever.
  • 7

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    İşte @flymalin instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
  • 8

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Bulutların üstünde bir yerde...
  • 9

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Buraya doyamıyorum!

    San Pellegrino, Lombardiya - İtalya

  • 10

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Venedik - İtalya
  • 11

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Como Gölü, Verona - İtalya
  • 12

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Como Gölü, Verona - İtalya
  • 13

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Milano - İtalya
  • 14

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Şimdiye kadar girdiğiniz en soğuk su derecesi kaçtı? Benim rekorum Hırvatistan'da 9 derece.
  • 15

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    1 ay önce sizlere girdiğiniz en soğuk suyu sormuştum. Val Thorens'te buz dalışı yaparak rekorumu yeniliyorum.
  • 16

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Fransa Alpleri Val Thorens'te...
  • 17

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    "Hayat ya cesaretle yaşanılan bir macera ya da hiç bir şeydir" Helen Keller

  • 18

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Riga'da Mig uçağı kokpitinde.
  • 19

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Bahane yok, spor şart!

    Malaga - İspanya

  • 20

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    San Francisco'yu turluyoruz.
  • 21

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Pag adasına bayıldım!

    Hırvatistan

  • 22

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Hırvatistan'daki favorim Hvar adası. Manzara sizce de muhteşem değil mi?
  • 23

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Sonbaharın renkleri...

    Belle Isle Estate - Kuzey İrlanda

  • 24

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Miami
  • 25

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Hırvatistan
  • 26

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Dijon'da paraşütle atlama (skydiving)
  • 27

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar

    Elektriği hissediyor musunuz? 

    Nikola Tesla Müzesi - Smiljan 

  • 28

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    MD900 Explorer kokpitinde.
  • 29

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Skradin - Hırvatistan
  • 30

    Malin Rydqvist, instagram fenomeni pilotlar, fenomen pilotlar, gezgin pilotlar, kokpit fotoğrafları, uçaktan çekilmiş fotoğraflar
    Hırvatistan
  • 31

    Hırvatistan
  • 32

    Pag Adası - Hırvatistan
  • 33

    Güney Afrika
  • 34

    Sanbona Vahşi Yaşam Parkı - Güney Afrika
  • 35

    Granada'da trekking...
  • 36

    Granada - İspanya
  • 37

    Hırvatistan
  • 38

    Tenerife - İspanya
  • 39

    Bled - Slovenya
  • 40

  • 41

  • 42

  • 43

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  • 45

  • 46

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  • 54

    Hırvatistan

    Kaynak: instagram.com/flymalin

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