Dünyayı gezen Instagram fenomeni pilotlar: Malin Rydqvist
ntv.com.tr
Zor ama bir o kadar da keyifli bir meslek olan pilotluk, yolculuk sırasında nefes kesen manzaraları da ayaklarınızın altına seriyor. Dünyayı gezen fenomen pilotlardan birisi de İsveçli pilot Malin Rydqvist. Malin, pilot olmanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanıyor. Uçuş sırasında kokpitin manzara avantajını sonuna kadar kullanarak harika fotoğraflar çekiyor. Malin'in fotoğraflarını paylaştığı instagram hesabında 222 bin takipçisi var. İşte İsveçli pilotun instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
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İsveçli pilot Malin Rydqvist şu sıralar paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor.
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2Bir Boeing 737 içinde, dünya etrafında mekik dokuyan Malin Rydqvist, pilot olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
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Mesleği gereği dünyanın pek çok ülkesini görse de bunu asla yeterli görmüyor ve tüm dünyayı gezmeyi amaçlıyor.
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4Güzel pilot kokpitte olmadığı zamanlarda gittiği egzotik yerlerden çarpıcı pozlar paylaşıyor.
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2008 yılında yogayla tanışan Malin, yogayı hayatının baş köşesine yerleştirmiş.
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6Malin aynı zamanda bir macerasever.
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7İşte @flymalin instagram hesabından paylaşılan o fotoğraflar...
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8Bulutların üstünde bir yerde...
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Buraya doyamıyorum!
San Pellegrino, Lombardiya - İtalya
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10Venedik - İtalya
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11Como Gölü, Verona - İtalya
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12Como Gölü, Verona - İtalya
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13Milano - İtalya
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14Şimdiye kadar girdiğiniz en soğuk su derecesi kaçtı? Benim rekorum Hırvatistan'da 9 derece.
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151 ay önce sizlere girdiğiniz en soğuk suyu sormuştum. Val Thorens'te buz dalışı yaparak rekorumu yeniliyorum.
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16Fransa Alpleri Val Thorens'te...
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"Hayat ya cesaretle yaşanılan bir macera ya da hiç bir şeydir" Helen Keller
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18Riga'da Mig uçağı kokpitinde.
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Bahane yok, spor şart!
Malaga - İspanya
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20San Francisco'yu turluyoruz.
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Pag adasına bayıldım!
Hırvatistan
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22Hırvatistan'daki favorim Hvar adası. Manzara sizce de muhteşem değil mi?
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Sonbaharın renkleri...
Belle Isle Estate - Kuzey İrlanda
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24Miami
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25Hırvatistan
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26Dijon'da paraşütle atlama (skydiving)
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Elektriği hissediyor musunuz?
Nikola Tesla Müzesi - Smiljan
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28MD900 Explorer kokpitinde.
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29Skradin - Hırvatistan
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30Hırvatistan
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31Hırvatistan
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32Pag Adası - Hırvatistan
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33Güney Afrika
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34Sanbona Vahşi Yaşam Parkı - Güney Afrika
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35Granada'da trekking...
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36Granada - İspanya
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37Hırvatistan
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38Tenerife - İspanya
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39Bled - Slovenya
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Hırvatistan
Kaynak: instagram.com/flymalin