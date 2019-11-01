Dünyayı gezip ayda 15 bin lira kazanacak seyyah aranıyor

Hem seyahat edip hem para kazanmak ister misiniz? İngiliz şirketi Wowcher, yılda 25 bin sterlin (185 bin TL) maaş ile çalışacak seyyah aradığını duyurdu.

ntv.com.tr 01.11.2019 - 10:37

wowcher, seyyah, dünya turu

İngiliz şirketi Wowcher, 2020 yılı boyunca dünyayı gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini sosyal medyada anlatacak seyyah aradığını duyurdu.

wowcher, seyyah, dünya turu

Yıl boyunca aralarında ABD, Tayland, BAE, İtalya ve İzlanda'nın da bulunduğu 40'ı aşkın ülkeyi ziyaret edecek olan seyyah, isterse her yolculuk için farklı bir arkadaşını da yanında götürebilecek.

wowcher, seyyah, dünya turu

Adaylardan YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında gezilerle ilgili izlenimlerini anlatmalarını isteyen şirket, iş ilanında, “Wowcher Travel’in sunduğu imkanların inanılmaz derecede mükemmel olduğunu ve tüm dünyada indirimlerimizden faydalanarak vakit geçirmenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu göstereceğinizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.  

wowcher, seyyah, dünya turu

Yıllık 25 bin sterlin (185 bin TL) maaşla çalışacak olan adayların pasaportlarının olması ve 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

wowcher, seyyah, dünya turu

Adayların 30 Aralık tarihine kadar kendi sosyal medya hesaplarından paylaşacakları 30 saniyelik bir videoda, bu iş için neden uygun olduklarını anlatmaları gerekiyor.

wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
wowcher, seyyah, dünya turu
DAHA FAZLA GÖSTER