Dünyayı gezip ayda 15 bin lira kazanacak seyyah aranıyor

Adaylardan YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında gezilerle ilgili izlenimlerini anlatmalarını isteyen şirket, iş ilanında, “Wowcher Travel’in sunduğu imkanların inanılmaz derecede mükemmel olduğunu ve tüm dünyada indirimlerimizden faydalanarak vakit geçirmenin ne kadar şaşırtıcı olduğunu göstereceğinizi umuyoruz” ifadelerine yer verdi.