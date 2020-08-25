Düzce yaylaları doğaseverleri cezbediyor: Üstelik İstanbul'a 3 saat uzaklıkta

"Bölge göller, şelaleler ve yaylalar bölgesi olarak tanınıyor. Doğa bu bölgeye cömert davranmış ve tüm zenginlikleri içerisinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentten binlerce misafirimiz bölgemize geliyor"