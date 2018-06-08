Edirneliler fotoğraf için lavanta tarlalarına koştu
Anadolu Ajansı
"Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara akın etti.
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Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlediği "Edirne Lavanta Tarla Günleri" etkinliğinde onlarca kişi lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için mor tarlalara koştu. Etkinlik, 10 Haziran'a kadar devam edecek.
Lavanta tarlası ziyaretleri, tarla konseri, lavanta hasadı, lavanta yağı üretimi gibi faaliyetlerin gerçekleşeceği programın ilk gününde çocuklara tohumlar tanıtıldı, lavantadan objelerle hediyelik tasarımlar yapıldı.
Etkinliğe katılan genç-yaşlı herkes lavantalar arasında fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
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Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, organizasyonun önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inandıklarını söyledi.
Tarih ve kültür şehri Edirne'de gastronomi ve tarımsal turizmi çeşitlendirmek istediklerini bu amaçla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Bacıoğlu, "Lavantanın gizemi, sihri ve çekiciliğini kullandık. Etkinliğimiz 4 gün sürecek. Bugün daha çok çocukları tarlalarla ve tarımla buluşturduk. Fotoğraf sanatçıları ve ressamları burada buluşturduk. İlgi, bizi sevindirdi. Edirne'nin lavanta kokabileceğini gösterdik" dedi.
Bacıoğlu, küçük bir lavanta köyü oluşturulması fikrinin de oluşmaya başladığını ifade etti.
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Etkinliği kapsamında yoga etkinliği düzenlendi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen bir grup, yoga eğitmeni Cansel Karabaş yönetiminde egzersiz yaptı.
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Yoga egzersizleri yaklaşık bir saat sürdü.
Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada "Edirne Lavanta Tarla Günleri"nin ikinci gününe yoga ile başlandığını ve erken başlanan günün daha enerjik geçeceğini söyledi.
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Programa herkesin ilgisini çekecek etkinlikler yerleştirdiklerini anlatan Bacıoğlu, amaçlarının Edirne'de tarihi, kültürel, doğa, gastronomi turizminin yanına bir de ekolojik turizmi de koymak olduğunun altını çizdi.
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Yogaya katılanlardan İlayda Polat da lavanta kokuları eşliğinde çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.
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