Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi

Edirne'nin doğal güzelliklerini yansıtan yerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'doğal sit alanı' ilan edildi. Saros Körfezi bölgesinde de ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı - DHA 01.04.2021 - 16:32

Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi - 1

Saros Körfezi bölgesinde dört mevsim yapılan ekolojik temelli bilimsel araştırmalar sonucunda hazırlanan rapor, Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda görüşüldü.

Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi - 2

Komisyonda görüşülen raporun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli Köyü Doğal Sit Alanı, Vakıf Köyü Doğal Sit Alanı ve Büyükevren Köyü Doğal Sit Alanı, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Keşan ilçesi Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanları, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir  Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi. "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.

Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi - 3

Ayrıca, Saros Körfezi bölgesinde ekolojik temelli bilimsel araştırma gerçekleştirildiği de öğrenildi.

Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi - 4
Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerine ‘www.tvksays.csb.gov.tr’ adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

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