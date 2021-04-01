Edirne'nin güzellikleri 'doğal sit alanı' olarak tescillendi

Komisyonda görüşülen raporun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli Köyü Doğal Sit Alanı, Vakıf Köyü Doğal Sit Alanı ve Büyükevren Köyü Doğal Sit Alanı, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Keşan ilçesi Mecidiye köyü sınırları içindeki doğal sit alanları, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi. "Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.