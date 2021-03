Efes Antik Kenti, pandemi döneminde de güvenli turizmin adresi oldu

İzmir 'in Selçuk ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes Antik Kenti , tarih boyunca önemli bir liman kenti ve kültür merkezi olma özelliğini taşıyor.

Her yıl ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen tarihi kent, bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle güvenli turizme devam ediyor.

Filistin'den Türkiye'ye gezi amaçlı gelen turistlerden Waleed Svelyn, "Efes'e ilk gelişim. Burası oldukça güzel, tarihi bir bölge. Daha önce Helenistik döneme ait tarihle ilgili pek çok şey duymuştum. Bunlar oldukça ilgimi çekti. Corona virüsle ilgili olarak Türkiye'nin yaptığı düzenlemelerin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Her zaman maske takmanız gerekiyor. Şu an yalnızca Antik kentin fotoğraflarını çekebilmek için maskemi çıkardım. Yaz aylarında burası çok kalabalık oluyormuş ancak şu an o kadar kalabalık değil. Türkiye'nin aldığı önlemler gayet iyi. Türkiye güvenli" dedi.