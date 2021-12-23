Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti kar yağışı altında görüntülendi. Beyaz örtüyle kaplanan bölge drone ile görüntülendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 12:50

Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 1

kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki, 150 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti, bölgede yaklaşık 3 gündür devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 2

Sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan alanı ziyaret edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, kar manzarasını cep telefonlarının kamerasıyla kaydediyor.

Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 3

Eşsiz manzarası beyaz örtüyle kaplanan bölge drone ile görüntülendi.

Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 4

EFTENİ GÖLÜ'NDEN KAR MANZALARI

Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 5
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 6
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 7
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 8
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 9
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 10
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 11
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 12
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 13
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 14
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 15
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 16
Efteni Gölü Kuş Cenneti beyaza büründü - 17

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