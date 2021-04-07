'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan "Efteni Kuş Cenneti"nde havaların ısınmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı 07.04.2021 - 17:57

'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 1

Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 2

Leylek, yaban ördeği, tepeli beyaz balıkçıl, angut, sakar meke, kuğu, sakarca, yeşilbaş, fiyu, bekri, çıkrıkçın, kılkuyruk, kaşıkçın, elmabaş, pasbaş, gri balıkçıl, turna, toy, mezgeldek, çulluk, karatavuk, kızkuşu, karabatak gibi kuşların konakladığı bölge, kuş gözlemcilerinin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 3
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 764 hektar alandaki doğal güzellik, drone ile görüntülendi.
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 4
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 5
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 6
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 7
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 8
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 9
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 10
'Efteni Kuş Cenneti'nin güzelliği drone ile havadan görüntülendi - 11

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