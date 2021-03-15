Ege Bölgesi'nin en büyük gölü Bafa, doğaseverleri cezbediyor

DHA 15.03.2021 - 15:29
Doğa ve tarihin iç içe olduğu Bafa Gölü, bölgeye gelen yerli ve yabancıların uğrak yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, kampçılık, botanik turu, kuş gözlemi, manzara izleme gibi aktiviteleri gerçekleştirmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'nun egemenliğinde kalmış Heraklia Antik Kenti'ndeki kaya mezarları, Athena tapınağı, şehir surları ve agorayı da görme fırsatı buluyor.
Göldeki adalarda manastırlar, kiliseler bulunurken, bunlardan en eskisi Yediler Manastırı olarak dikkat çekiyor.