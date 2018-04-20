Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları)

Ülkemizin sunduğu eşsiz doğal güzellikler saymakla bitmiyor, ancak mavi yolculuk kültürünün yeri bir başka. Özellikle Ege Bölgesi’nin dantel gibi uzanan girintili çıkıntılı kıyıları her bir koyda apayrı bir güzelliği karşınıza çıkarıyor. Kendi yatınızda ya da mavi yolculukla özdeşleşen ahşap guletlerle denizin üzerinde geçireceğiniz birkaç gün bütün yılın yorgunluğunu silip süpürecek. Ege ve Akdeniz'in muhteşem manzaraları eşliğinde bir mavi yolculuk sezonu daha başlarken Türkiye'nin en popüler ve en güzel mavi yolculuk rotalarını Brandlifemag.com editörleri, sizin için derledi.

ntv.com.tr

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 1

Denizden esen çam kokulu meltem, dalgaların kıpırtısıyla hafifçe sallanan gulet ve Ege’nin, Akdeniz’in muhteşem manzaraları ile bir mavi yolculuk sezonu daha başlıyor…

Mavi yolculuk sezonu Nisan’da başlayıp Ekim’de sona eriyor ancak en iyi dönem genellikle Haziran ve Ağustos ayları arası. Kendi tekneniz yoksa bile grup olarak kiralayabileceğiniz guletlerle mavi yolculuğa çıkabilmeniz ve bu güzelliklerin tam kalbinde birkaç gün geçirmeniz mümkün. İnanın dalgaların kıpırtsıyla yıldızların altında uyumak, uyanır uyanmaz turkuaz sulara dalmak ve gezinin her bir saniyesinde denizin ve doğanın sunduğu tüm güzellikleri ruhunuzun tam derinlerinde hissetmek kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden olacak.

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 2

BODRUM-GÖKOVA

Mavi yolculuğun en popülerlerinden Bodrum-Gökova rotasının tek yön uzunluğu dört gün sürüyor. 

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 3
Bir haftadan daha uzun bir zamanınız varsa yolculuğunuza Bodrum'dan başlayıp yine Bodrum’da bitirebilirsiniz.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 4
Rota boyunca Orak Adası, bembeyaz kumlarıyla ünlü Sedir Adası, Yedi Adalar ve Yalıçiftlik gibi yerlere uğrayan, zamanınızın tamamını Gökova Körfezi’nin sakin sularında geçireceğiniz rahat bir rota bu.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 5
Ayrıca hem sakinlik hem de eğlence arayışındaysanız Bodrum'a yakın olmanız işinizi kolaylaştıracak.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 6
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 7
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 8
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 9
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 10

FETHİYE-MARMARİS

Ege’nin turkuaz sularından Akdeniz’in engin maviliklerine uzanan bu mavi rotanın da tek yönü dört gün sürüyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 11
Göcek’in büyüleyici koyları ve adaları, Ekincik Körfezi, Akvaryum koyu ve Marmaris koyları bu rotada sizi bekleyen güzellikler arasında.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 12
Berrak sularda yüzme, şnorkelle dalış yaparak su altının eşsiz dünyasını keşfetme, geceleri kekik kokan dağ esintileri eşliğinde küçük koylarda konaklama Fethiye-Marmaris rotasının size sunacaklarından sadece bazıları.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 13
Bu rotayı tercih ederseniz sazlıklarla çevrili Dalyan nehrinde yapacağınız bir tekne turu ile Kaunos Antik Şehri’ni de görebilirsiniz.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 14
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 15
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 16
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 17

DATÇA-BOZBURUN-MARMARİS

Marmaris’ten başlayıp, Bozburun’dan geçerek Datça’ya uzanan bu rota, yeşille mavinin en güzel manzaralarını sunan yaklaşık bir haftalık bir mavi yolculuk.

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 18
Hisarönü koyuna uğrayabilir, Datça yarım adasındaki Knidos Antik Kenti’ni ziyaret edebilir, Kargı, Kocaada, Kızılada gibi koylarda mola vererek Ege’nin serin sularında yüzebilirsiniz.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 19
Ziyaret edeceğiniz koyların neredeyse hepsi ormanlarla kaplı olduğudan bol bol oksijenin yanı sıra, sualtında da sizi bekleyen antik kalıntı sürprizlerine sahip bir rota bu.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 20
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 21
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 22

ON İKİ ADALAR

Türkiye kıyılarına yakın konumu, Yunan adalarını da bir mavi yolculukla keşfedilebilir kılıyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 23
Güney On İki Adalar diye adlandırılan Kos, Simi ve Rodos adalarında sizi tarih, doğa ve eğlence dolu bir tatil bekliyor, tabii leziz yemekler de…
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 24
İster Marmaris, isterseniz Bodrum’dan yola çıkabileceğiniz bu rota ile hem farklı hem de bir o kadar yakın bir kültürü keşfetmenin tadını denizin maviliklerinde süzülerek yaşayabilirsiniz.
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 25
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 26
Ege ve Akdeniz kıyılarında mavi yolculuk (Mavi yolculuk rotaları) - 27

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