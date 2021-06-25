Ege ve Akdeniz'in birleştiği yer: Knidos

Knidos'un Anadolu'nun güneybatısında Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer aldığını hatırlatan Doksanaltı, şu bilgileri verdi:

"Knidos bu konumunu da kullanarak kısa sürede zenginleşmiş ve bu zenginliğini de sanata ve kültüre kullanmış kentlerden biridir. Gerek arkeolojik kazılar gerekse tarihi kaynaklar milattan önce 2. binden itibaren Knidos'un yerleşim gördüğünü göstermektedir. Kazılarımızda ortaya çıkan buluntular da bunu doğruluyor.

Kent özellikle bir kültür ve bilim merkezi olarak antik dönemde ismini duyurmuş, özellikle 'Knidos Tıp Ekolü' olarak isimlendirdiğimiz ve antik dünyada tanınan doktorların yetiştiği bir coğrafya olmuştur. Sadece tıp alanında değil aynı zamanda astronomi ve hukuk alanında da ele geçen verilerle buranın önemli bir merkez olduğunu söyleyebiliriz"