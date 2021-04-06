Ege'nin mavi bayraklı plajları yaz sezonuna hazır

"MAVİ BAYRAK ULUSLARARASI TURİZM PAZARINDA ARANAN BİR ÖZELLİK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla plajlarında, her yıl daha fazla mavi bayrak dalgalandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentin bu anlamda önemli bir potansiyeli bulunduğunu, bundan dolayı da tercih edildiğini vurgulayan Bingöl, mavi bayrağın uluslararası turizm pazarında aranan bir özellik olduğunu kaydetti.