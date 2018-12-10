Eğrigöl kışın da fotoğraf ve doğaseverlerin gözdesi
Anadolu Ajansı
Konya- Antalya il sınırlarını birbirinden ayıran, Geyik Dağları olarak bilinen, orta toroslarda yer alan Eğrigöl, doğasever ve fotoğrafçıların gözdesi olmaya devam ediyor.
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Konya'nın Seydişehir ve Hadim ilçelerinden Korualan Yaylası'na, oradan da Geyik Dağları'na giden bir grup fotoğrafçı Eğrigölü fotoğrafladı.
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Grup adına konuşan Ömer Pekşenarslan, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan bölgeye kış fotoğrafı çekmek için geldiklerini belirterek doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye davet ettiler.
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