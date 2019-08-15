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Egzotik ülke değil Antalya

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde denizden 400 metre yükseklikte bulunan Yukarı Uçansu ve Aşağı Uçansu şelaleri ile zirvesindeki 'Kral Havuzu', sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin tercihi oluyor.

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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu

    Antalya'dan 65 kilometre uzaklıktaki Serik'e bağlı Akçapınar Mahallesi’ne araçlarla ulaşan ziyaretçiler, yaklaşık 1,5 kilometrelik dar patika yolun sonunda saklı bir cennetle karşılaşıyor.

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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu

    Çam ağaçlarının arasında 70 metreden dökülen Yukarı Uçansu ile 51 metre yükseklikten dökülen Aşağı Uçansu şeleleleri ile şelalelerin üstündeki derinliği 1,5 ila 4 metre arasında değişen doğal havuz, görenleri hayran bırakıyor. 

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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu

    'Kral Havuzu' olarak bilinen doğal havuzda ziyaretçiler hem buz gibi suyla serinliyor, hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu

    Son yıllarda bölgeye ilginin arttığını belirten profesyonel rehber ve dağcı Cuma Gök, Uçansu şelaleleri ve Kral Havuzu'nun sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldığını belirterek, yerli ve yabancı turistin çam ağaçlarıyla kaplı orman içindeki şelalelere ve doğal havuza büyük ilgi gösterdiğini söyledi. 

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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
    Bu saklı güzelliklerin kirletilmemesi gerektiğine dikkat çeken Gök, “Maalesef yoğun ilgi gören doğal güzellikler, kıa süre sonra kirletilmeye başlanıyor. Ziyaretçilerin bu konuda hassas olması gerekiyor. Yanlarında getirdiklerinin çöplerini yine yanlarında götürürlerse bu güzelliklerin temiz kalmasını sağlamış oluruz" diye konuştu.
  • 6

    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
  • 8

    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
  • 9

    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
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    uçansu şelalesi, uçansu şelalesi havuz, serik kral havuzu
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