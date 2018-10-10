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Eksi 70 derecede Antarktika'da yemek yapmak

Cyprien Verseux bir buzulbilimci ve astrobiyolojist. Şu sıralar Antartika'daki Concordia İstasyonu'nda çalışıyor. Dünyadan yaklaşık 400 km uzaklıkta olmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu dahi medeniyete buradan daha yakın. İklimle ilgili araştırmalar yapan Cyprien, boş zamanlarında bir blog tutuyor ve böylesine zor bir bölgede yaşadıklarını anlatıyor. Yaşam portalı Bored Panda'nın derlemesiyle Cyprien'in Antarktika'daki yaşamından kesitler...

  • 1

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
    Burası o kadar soğuk ki 9 ay boyunca buraya hiçbir araç gelip gidemiyor. 13 kişilik bir ekibiz. Aramızda teknisyenler, bilim insanları, aşçı ve doktor var.
  • 2

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Oksijen yoksunluğu ve çorak çöl manzarası bilim insanlarını başka bir gezegende yaşıyormuş gibi hissettiriyor. 

  • 3

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Cyprien, eğlenmek için dışarı çıkıp yemek yapmaya ve bu anları fotoğraflamaya karar veriyor. Farklı türde yiyecekleri pişirmeye başlıyor.

  • 4

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Yer çekimine meydan okuyan fotoğraflar Antarktika'daki soğukluğun şiddetini canlı bir şekilde gösteriyor.

  • 5

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
    "Bu bir piknik değil" diyor Cyprien.
  • 6

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
    Fotoğraflar insanı şaşkınlığa uğratıyor.
  • 7

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Kışın -80 derecenin altına ulaşan sıcaklıklarla burası kesinlikle dünya üzerindeki en soğuk yer. Güneş'i tam 3 ay aradan sonra ilk defa Ağustos ayında gördük. Hava hem çok kuru hem de oksijen seviyesi oldukça düşük.

  • 8

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
    Kışın başlarında taze yiyecekler tükendi. Şubat ayından Kasım ayına kadar hiçbir kaynağımız olmadığı için çoğunlukla dondurulmuş yiyecekler yiyoruz. Yiyecekleri donmaması için de kaplarda muhafaza ediyoruz.
  • 9

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
  • 10

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Zor bir bölge olmasına rağmen, Concordia astronomi, insan fizyolojisi gibi farklı alanlardan birçok araştırmacının ilgisini çekiyor.

  • 11

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,

    Bizim burada olma amacımız ise insanlığın, benzer şartlara sahip Ay ya da Mars'da adaptasyonlarının nasıl olacağını görmek...

  • 12

    Cyprien Verseux, Antarktika, Antarktika'da yaşam, Antarktika hayat koşulları, Concordia istasyonu,
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