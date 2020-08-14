Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor

Elazığ’da sıcaktan bunalan vatandaşlar, her sene olduğu gibi eksi derecesiyle dikkat çeken Buzluk Mağarası'na giderek serinliyor. Bakımsız haliyle bile ilgi gören mağara ile ilgili çalışma yapılması isteniyor.

İHA 14.08.2020 - 12:11

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 1

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 2

Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 3

Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarası'nın belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 4

Bakımsız halde olmasına rağmen Harput’a gelenlerin uğrak yeri olan mağara da gerekli düzenlemelerin ve bakımların bir an önce yapılarak tamamen turizme kazandırılması isteniyor.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 5

Harput’un her tarafının serin olduğunu belirten vatandaşlardan Turgut Okur, “Buzluk Mağarası'nın artı bir serinliği var. Burası hem güneş görmediği için hem de yerin daha altında olduğu için daha soğuk. Vatandaşlar hafta sonları genelde serin bir mekana kaçmak için buraları tercih ediyorlar” dedi.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 6

Buzluk Mağarası'na geldiklerini aktaran Bulut Balamir, "Adanalıyız ve tayin dolasıyla Malatya’ya geldik. Elazığ'ı da görmek istedik. Harput Kalesini ve türbeleri ziyaret ettik. Gelmişken Buzluk Mağarası'nı da görelim dedik. İyi ki de gelmişiz, görmüşüz. Bütün vatandaşlarımıza , halkımıza burayı görmelerini tavsiye ediyoruz. Çok fazla serin harika, şuan üşüyoruz gerçekten. Bu Ağustos sıcağında insanların içini serinletecek çok güzel bir yer. Herkese buraya gelmesini öneririz" diye konuştu.

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 7

Fransa'da ikamet ettiğini fakat Elazığlı olduğunu dile getiren Esat Tabanyeli ise "İzine geldim. Bu günde Sivas’tan dostlarım geldi. Elazığ'ın kültürünü gezdirmek amaçlı Buzluk Mağarası'na geldik. Muhteşem bir yer, çok güzel bir mekan. 

Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 8
İnsan aşağı inmeye korkuyor. Bu güne kadar inen oldu mu olmadı mı merak ediyorum. Elazığlı olmama rağmen ne kadar aşağı gidilir halen bilmiyorum. Soğuk aşağıdan öyle bir soğuk geliyor ki insan üşüyor. Turizme kazandırmak lazım. Çok güzel muhteşem bir yer. Burası buram buram Elazığ kültürü kokuyor" şeklinde konuştu.
Elazığ Buzluk Mağarası doğal klimasıyla ilgi görüyor - 9

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER