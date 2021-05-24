Elazığ tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Hazarbaba Dağı eteklerinde macera parkı ve mesire alanları, gölde ise batık şehrin bulunduğunu kaydeden Gündoğan, Sivrice'nin su sporları, dalış turizmi, yamaç paraşütü gibi birçok etkinliği barındıran, her kesimden vatandaşın gelip rahatlıkla dinlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği bir ilçe olduğunu vurguladı.

Gündoğan, vatandaşları sakin ilçeye davet ederek, "Yoğunluğun olmadığı bir ilçeyiz. Tamamen salgından izole. İnsanlarımızın buraya ihtiyacı var. İnsanlarımıza bu hizmeti sunmaya hazırız" şeklinde konuştu.