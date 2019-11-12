Elazığ'da 9 milyon yıllık dünyanın en eski kanyonları: Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonları

İkinci kısım da belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor. Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel şölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor.