Elazığ'da Siraz'ın akıntıya karşı göçü başladı

Buradaki amaç bunların yumurta dökmesi. Çok güzel bire görüntü. Bizim Hazar Gölü’ne ait bir balık. Biz göl balığı diyoruz. Çok lezzetli de bir tadı var. Bizde geliyoruz, balıkları izliyoruz. Bu balıklar daha eskiye nazaran nesli azaldı. Çünkü balıklar yumurtlama döneminde derelere daha fazla çıkarlar. Buradaki bazı vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tutuluyor. Buna önlem alınsa balıkların çoğalması sağlanır” dedi.