Elazığ'ın 'Kup Çukuru' turizme kazandırılacak

"TEK HAYALİMİZ BURANIN TURİZME KAZANDIRILMASI"

Kupun konum olarak çok güzel bir yerde olduğunu aktaran vatandaşlardan İbrahim Karaoğlu ise "Bu ağaçların çoğu bizim çocukluk zamanlarımızda yoktu. Hepsi büyüdüler. Buraya geldiğimiz zaman çocukluk yıllarımız aklımıza geliyor. Teknik konusunu bilmiyoruz meteor olup olmadığını bilmiyoruz ama atalarımızdan kalma bir çukur" dedi.

Baraj döneminde Kup'un 90 metre aşağı inilerek sondaj vurulduğunu belirten Karaoğlu, "Delik ve su olup olmadığını kontrol etmek için baraj şişerse su buradan çıkar mı diye çalışma yaptılar. Tek hayalimiz buranın turizme kazandırılması, çünkü köyümüz, ilçemiz, Elazığ’ımız Türkiye genelinde tanınır" diye konuştu.