Elazığ'ın tarihi mirası: Palu köprüsü

Tarihi kayıtlara göre, bu yapının, Murat Nehri üzerinde kurulan ilk köprü olduğunu anlatan Dağoğlu, "Köprü çeşitli dönemlerde onarılmış. Büyük onarımdan birini, 4. Murat, Bağdat seferine giderken yaptırmış. Ordu rahat geçsin diye önce köprüyü imar etmiş. Köprü, son olarak 2009-2010'da Karayolları Genel Müdürlüğünce onarıldı" bilgisini verdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin tarihi köprüyü görmek için Palu'ya geldiğini belirten Dağoğlu, şunları kaydetti:

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"Geçen yıl, ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden yaklaşık 5 bin kişi köprüyü ziyaret etti. Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünden birisi olarak duyurulmadan önce bile köprüye bir sezonda 5 bin ziyaretçi geliyorsa, bu açıklamadan sonra sayı daha da artacaktır"