Elverişli rüzgarıyla sörf tutkunlarının vazgeçilmezi: Gökçeada

Gökçeada'nın rüzgar sörfü noktası olan Aydıncık bölgesinde bazı iyileştirmeler yaptıklarını belirten Çetin, şunları söyledi:

"Gökçeada'nın gelecek nesillere ulaşması için başlattığımız sürdürebilir turizm iddiamız, rüzgar sörfünü de kapsayacak biçimde hızla ilerliyor. Peki biz bunu nasıl başarabiliriz? Eko ve agro turizm ile yerinde tüketimi destekleyen turizm ve aynı zamanda doğa sporları. Tabii ki doğa sporları denildiğinde de en başta gelen rüzgar kalitemiz açısından sörf. Biz kiteboard ve windsurf konusunda Gökçeada'nın bir marka olması, tüm dünyanın bu spor için gözlerini adaya çevirmesini sağlamak adına her türlü desteği vermeye hazırız"