En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi

Uluslararası Müzecilik Derneği tarafından sosyal medya platformları, Heritage İstanbul 2021 ile çeşitli okul ve üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen anket, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Türkiye'de en çok iz bırakan müze olurken, Göbeklitepe ise Türkiye'de en çok görülmek istenen müze oldu. Dünyada görülmek istenen müzelerin başında ise Paris'teki Louvre Müzesi yer aldı. İşte en çok iz bırakan müzeler...

DHA 30.07.2021 - 06:44

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 1

Uluslararası Müzecilik Derneği 2021 yılı mart-haziran ayları arasında, 2 bin 544 kişinin katılımıyla geniş kapsamlı anket çalışması yaptı.

Ankette yöneltilen "Türkiye'de gezdiğiniz, sizde etki bırakan müze hangisidir" sorusuna katılımcıların verdiği cevaba göre sırayla en çok iz bırakan müzeler...

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 2

16- İZMİR RADYO VE DEMOKRASİ MÜZESİ

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 3

15- GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ, KAPADOKYA / NEVŞEHİR

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 4

15- ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ / ANKARA

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 5

14- ODUNPAZARI MODERN MÜZESİ / ESKİŞEHİR

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 6

13- SAKARYA MÜZESİ

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 7

12- KARİYE MÜZESİ / İSTANBUL

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 8

11- TROYA MÜZESİ / ÇANAKKALE

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 9

10- TRABZON ŞEHİR MÜZESİ

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 10

9- RAHMİ KOÇ MÜZESİ / İSTANBUL

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 11

8- ZEUGMA MÜZESİ / GAZİANTEP

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 12

7- AYASOFYA MÜZESİ / İSTANBUL

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 13

6- TOPKAPI SARAYI / İSTANBUL

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 14

5- MASUMİYET MÜZESİ / İSTANBUL

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 15

4- EFES / İZMİR

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 16

3- ANITKABİR / ANKARA

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 17

2- İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 18

1- ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ / ANKARA

Katılımcıların oğunluğu 1921 yılından beri Ankara'da hizmet veren tarih ve arkeoloji ağırlıklı 'Anadolu Medeniyetleri Müzesi' yanıtını verdi.

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 19

EN ÇOK GÖRÜLMEK İSTENEN MÜZE: GÖBEKLİTEPE

Katılımcılar “Türkiye'de hangi müzeyi görmek istersiniz" sorusuna Şanlıurfa'daki UNESCO tarafından dünya mirası listesinde yer alan 'Göbeklitepe Kazı ve Müzesi' yanıtını verdi.

Bu tercihi sırasıyla Gaziantep'teki Zeugma, Anadolu Medeniyetleri, Topkapı Sarayı, İstanbul Arkeoloji, Noel Baba Kilisesi, Troya, Efes, Kapadokya müzeleri ve Yerebatan Sarnıcı izledi.

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 20

DÜNYADA İSE 'LOUVRE'

Ağırlıklı olarak müze ziyareti gerçekleştirmiş kişilerden oluşan anket katılımcıları “Dünyada hangi müzeyi görmek istersiniz" sorusu ise açık ara farkla Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve Mona Lisa tablosuyla zihinlerde yer eden ünlü 'Louvre Müzesi' karşılığını buldu.

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 21

Dünyada gezilmek istenen müzeler listesinde Londra - British Museum, Mısır Kahire Müzesi, New York - Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Hollanda - Oegstgeest - Corpus İnsan Vücudu Müzesi, Roma - Vatikan Müzesi, Napoli - Pompeii, Jamaika Kingston - Bob Marley, Viyana Askeri Tarih, Atina - Akropolis, New York Museum Of Modern Art (Moma) da yer aldı.

En çok iz bırakan müzeler: Türkiye'de Göbeklitepe ve Anadolu Medeniyetleri, dünyada Louvre Müzesi - 22

Uluslararası Müzecilik Derneği Genel Başkanı Dr. Hakan Tartan, müzelerin ve genel bağlamda kültür ve sanatın özellikle pandemi sürecinde insanları iyileştirici ve mutluluğa yönlendirici özelliklerini de dikkate almak gerektiğini belirterek şunları  söyledi:

"İnsanlar adına öğretici, eğitici, bilgilendirici ve tamamlayıcı değerler taşıyan müzeler, Türkiye'de de her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Ülkemizin kültürel ve tarihi değer ve güzelliklerini ön plana çıkaran müzeler artık uluslararası literatürde de daha çok yer buluyor. Bu elbette sevindirici ancak müzelerin sayısının artırılması, özellikle butik müzelerle kentlerin ve beldelerin kültürel ve tarihsel özelliklerinin tanıtılması toplumsal gelişim adına da önemli bir ödev."

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