En çok ziyaret edilen sanal müzeler: Göbeklitepe ilk sırada

GÖBEKLİTEPE İLK SIRADA

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanların başında gelen, 'Doğuş Grubu'nun ''Doğuş'tan İyi Bir Gelecek'' vizyonu ile desteklediği Göbeklitepe, 255 bin 150 kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu.