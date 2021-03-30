En keyifli ilkbahar rotaları (İlkbahar gezilecek yerler)

Mitolojik hikayelere konu olmuş tarihi değeriyle dört mevsim bir başka güzel Assos. Bilen bilir bu güzellikleri bilmeyenlerse; hadi düşün yollara buraları keşfetmeye. Baharda bir başka güzeldir; Assos, Yeşilyurt Köyü, Behramkale, Antik Liman.
İnsanın ömrüne ömür, yaşam enerjine enerji katan yerdir, Datça. Bu topraklara gelince 'Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse Datça'ya bırakır' diyen ünlü tarihçi Staron'a hak vermemek elde değil! Muhteşem doğası ve temiz havasının yanında tarihi-kültürel mirası ve mavi suları yazın olduğu kadar ilkbahar gezginlerinin de Türkiye'deki ilk tercihleri arasında yer alıyor. Masmavi göz alıcı güzelliğe sahip denizine en az bizler kadar hayran kalan kişiler arasında dünyaca ünlü isimler de var; Prens Charles, Tom Hanks ve Bill Gates her biri Datça'da mavi tura çıkıp bu sulara hayran olan isimlerden sadece birkaçı.
Bir Bodrum sevdalısı olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın da dediği gibi 'Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler' Sadece yaz aylarında değil bahar aylarında da bir başka güzeldir; Bodrum. Baharda içinizi ısıtan Ege güneşinin tadını doyasıya çıkarırsınız Bodrum'da. Kalabalıktan uzak, yeşil ve mavinin kucaklaşmasına şahitlik edersiniz her gün Bodrum sahillerinde.
Misafirperver Anadolu insanının, birbirinden leziz yemeklerin, yemyeşil doğanın masmavi deniz ve harika bir tarihle birleştirdiği yerdir, Mersin. Kızkalesi'nde tarihin izlerinin peşinden giderken, Narlıkuyu'da Yörük kahvaltısının ve en lezzetli Akdeniz balıklarının tadı damağınız kalacak.
Tarihin tozlu sayfalarında değil bizzat içinde yaşayabileceğiniz bir yerdir, Safranbolu. Karabük'ün de en önemli turizm bölgelerinden biridir. Geleneksel Türk toplum yaşantısını tecrübe edebileceğiniz en iyi yerlerden biri olan Safranbolu'nun günümüze kadar gelmeyi başarabilen köklü tarihi geçmişi, kültürel miraslarıyla her mevsim tablo gibi bir manzaraları serer gözler önüne. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Safranbolu'yu nisan ayı rotalarınıza ekleyebilirsiniz.
Denizin verdiği huzurun adresi: Eski Foça. Eski bir balıkçı kasabası olan bu topraklarda güneşin, denizin ve huzurun tadını çıkarmak paha biçilemez. Ege'de gün batımı bir başka güzeldir, Eski Foça’da ise bambaşka… Güneşin denizin üstünden yavaş yavaş kayboluşunu izlerken yöresel Ege otları ve enfes balığın size eşlik ettiği o gün batımıysa tarif edilmez yaşanır cinsten.
Yaz aylarında da güzel ama bahar aylarında, hele ki mayıs ayında bir başka güzel bir başka keyifli İğneada. Adeta doğanın bir mucizesi olarak görünen İğneada, 2007 yılından beri milli park statüsünde bulunuyor. Kırklareli sınırları içerisinde yer alan bu muhteşem doğa, İstanbul'a sadece 5 saatlik bir mesafede. Yıldız Dağları'nın orman dokusunu yansıtan, kökleri suların altında kalmış ağaçları ile bilinen longoz ormanları ile ünlü olan İğneada, 20 km'lik sahil şeridiyle de muhteşem bir doğa oluşumu olduğunu kanıtlıyor.
Tam bir gurme şehri desek yanılmayız Gaziantep için. Öylesine güzel ve lezzetli bir mutfağı var ki yediğiniz her şeyin tadı damağınızda kalıyor. Tarihi hanları, çarşısı ve sokakları da Gaziantep'in bonusu.
Güzel beyaz atların, rengarenk sıcak hava balonlarının diyarı Kapadokya… Güvercinlik Vadisi, Kızıl Vadi, Uçhisar Kalesi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Ihlara Vadisi ve daha fazlasıyla Kapadokya bahar rotalarının kesinlikle vazgeçilmez destinasyonu.
Uçsuz bucaksız Mezopotamya topraklarının farklı kültürleriyle harmanlanmış sürpriz coğrafyası Mardin. Güney Doğu'nun ülkemize sunduğu değerli bir hediye. Tarihi kalenin eteklerine kurulmuş eski bir kent olan Mardin'de çağlar boyunca farklı etnik kökene sahip halk bir arada yaşamış ve yaşamaya da devam ediyor. Tüm gizemi ve sürprizleriyle Mardin'i keşfetmek için en ideal zamanlardan biri de nisan ayıdır.
Anadolu'nun tarihi kadar eski olan Amasya, bahar aylarının görülmeye ve keşfedilmeye değer rotalarından sadece biridir. Tarihin en görkemli noktalarında gezinirken ruhunuza da hareketlilik katacak, şehzadeler şehri Amasya.
Yaz mevsiminde cıvıl cıvıl sokaklarında iğne atsan yere düşülmez Cunda'nın. Ama baharda öyle mi? Ilık ılık rüzgar eser yel değirmeninin bahçesinde ve çayınızı yudumlarsınız güneşin içinizi ısıttığı manzarada. Siz siz olun Cunda'nın keyfine bir de baharda bakın.
İşte ülkemizin canlı tarihini yansıtan, yeşilliklerle kucaklaşmış harika bir yer daha; Şirince. Dönüp dolaşıp kendimizi Ege'de bulduğumuz bahar rotalarının diğer bir destinasyonu olan Şirince'nin yemyeşil doğasını ilkbaharda keşfedin, sokaklarında sıralanmış eski Türk konakları arasında gezinin ve buranın eşsiz lezzetlerini tadın.
Adını ev sahipliği yaptığı gölden alan Uzungöl, mayıs ayında keşfedebileceğiniz ideal bir Karadeniz rotası. Soğanlı ve Kaçkar Dağları'nın birleştiği noktada yer alan bu doğa harikası yer, Türkiye'nin en yaşlı yağmur ormanları arasında misafirlerini eşsiz bir deneyime davet ediyor.
Şehrin hengamesinden, gürültüsünden kaçmak ve doğayla ama sadece doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotası. Batı Karadeniz'in yemyeşil cenneti, Bolu'nun gözbebeği olan Yedigöller, kışın karlar altında yazın güneş içinde de güzel ama baharda hele ki nisanda burası başka bir güzel. Milli park özelliği de taşıyan Yedigöller, bahar rotaları için mutlaka aklınızın bir köşesinde bulunması gereken yerlerden.