En keyifli ilkbahar rotaları (İlkbahar gezilecek yerler)

2- DATÇA / MUĞLA

İnsanın ömrüne ömür, yaşam enerjine enerji katan yerdir, Datça. Bu topraklara gelince 'Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse Datça'ya bırakır' diyen ünlü tarihçi Staron'a hak vermemek elde değil! Muhteşem doğası ve temiz havasının yanında tarihi-kültürel mirası ve mavi suları yazın olduğu kadar ilkbahar gezginlerinin de Türkiye'deki ilk tercihleri arasında yer alıyor. Masmavi göz alıcı güzelliğe sahip denizine en az bizler kadar hayran kalan kişiler arasında dünyaca ünlü isimler de var; Prens Charles, Tom Hanks ve Bill Gates her biri Datça'da mavi tura çıkıp bu sulara hayran olan isimlerden sadece birkaçı.