En sinematografik lokasyonlar (Filmlerin çekildiği mekanlar)

Harry Potter - Oxford / İngiltere

Harry Potter çocuklar için kaleme alınmış bir masal kahramanı olsa da, onun hikayelerini biz büyükler de çocuklar kadar büyük bir ilgiyle izledik. Harry Potter öyle bir fenomen haline geldi ki, tüm dünyadan hayranları filmin çekildiği lokasyonları görebilmek için İngiltere'yi ziyaret etmeye devam ediyorlar. Hikayede Hogwarts olarak geçen ve Harry Potter ve arkadaşlarına büyücülük öğreten kolej, aslında Oxford'da yer alan tarihi Christchurch Koleji. 500 yıllık bir tarihe uzanan ve muhteşem bir mimariye sahip olan bu okul, Harry Potter hayranlarının koleji ziyaret edip gezmelerine izin veriyor.